25 Şubat reyting sonuçları açıklanıyor: Dün gecenin reyting sonuçları ile Yargı, Teşikat, Survivor zirvenin sahibi kim oldu?

Diziseverler dünün reyting sonuçları ile Yargı, Teşkilat, Kim Milyoner Olmak İster, Survivor All Star gibi yapımların izlenme oranını inceliyor. Pazar akşamları ekrana gelen yapımların Total, AB ve ABC1 bazında sıralaması, dizilerin ekrandaki akıbetine yön veriyor. Peki; 25 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı, hangi dizi ya da yapım birinci oldu? İşte dünkü sıralama…