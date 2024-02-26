Giriş Tarihi: 26.02.2024 08:14
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024
08:14
25 Şubat reyting sonuçları açıklanıyor: Dün gecenin reyting sonuçları ile Yargı, Teşikat, Survivor zirvenin sahibi kim oldu?
25 Şubat Pazar reyting sonuçları ile dün akşam yayınlanan yapımlarının sıralaması ölçülüyor. İzledikleri yapımların dizi severler tarafından ne oranda izlendiğini öğrenmek isteyenler Pazar reyting sonuçları ile kontrollerini yapıyor. Yargı, Teşkilat dizileri yeni bölümleri ile seyirciyle buluşurken Survivor All Star 2024, Kim Milyoner Olmak İster yarışma programları da ekranlarda yerini aldı. Dün akşamın en çok izlenen yapımı merak ediliyor. İşte, 25 Şubat sonuçları…