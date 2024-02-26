Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber 25 Şubat reyting sonuçları açıklanıyor: Dün gecenin reyting sonuçları ile Yargı, Teşikat, Survivor zirvenin sahibi kim oldu?
Giriş Tarihi: 26.02.2024 08:14 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 08:14

25 Şubat reyting sonuçları açıklanıyor: Dün gecenin reyting sonuçları ile Yargı, Teşikat, Survivor zirvenin sahibi kim oldu?

25 Şubat Pazar reyting sonuçları ile dün akşam yayınlanan yapımlarının sıralaması ölçülüyor. İzledikleri yapımların dizi severler tarafından ne oranda izlendiğini öğrenmek isteyenler Pazar reyting sonuçları ile kontrollerini yapıyor. Yargı, Teşkilat dizileri yeni bölümleri ile seyirciyle buluşurken Survivor All Star 2024, Kim Milyoner Olmak İster yarışma programları da ekranlarda yerini aldı. Dün akşamın en çok izlenen yapımı merak ediliyor. İşte, 25 Şubat sonuçları…

25 Şubat reyting sonuçları açıklanıyor: Dün gecenin reyting sonuçları ile Yargı, Teşikat, Survivor zirvenin sahibi kim oldu?

Diziseverler dünün reyting sonuçları ile Yargı, Teşkilat, Kim Milyoner Olmak İster, Survivor All Star gibi yapımların izlenme oranını inceliyor. Pazar akşamları ekrana gelen yapımların Total, AB ve ABC1 bazında sıralaması, dizilerin ekrandaki akıbetine yön veriyor. Peki; 25 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı, hangi dizi ya da yapım birinci oldu? İşte dünkü sıralama…

25 Şubat reyting sonuçları açıklanıyor: Dün gecenin reyting sonuçları ile Yargı, Teşikat, Survivor zirvenin sahibi kim oldu?

25 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI

Dünün reyting sonuçları henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimize eklenecektir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
25 Şubat reyting sonuçları açıklanıyor: Dün gecenin reyting sonuçları ile Yargı, Teşikat, Survivor zirvenin sahibi kim oldu?

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1.sırada "Survivor All Star", 2. sırada "Teşkilat", 3.sırada "Kirli Sepeti" yer aldı.

25 Şubat reyting sonuçları açıklanıyor: Dün gecenin reyting sonuçları ile Yargı, Teşikat, Survivor zirvenin sahibi kim oldu?

AB'de 1.sırada "Survivor All Star", 2.sırada "Yargı", 3.sırada "Teşkilat" yer aldı.

25 Şubat reyting sonuçları açıklanıyor: Dün gecenin reyting sonuçları ile Yargı, Teşikat, Survivor zirvenin sahibi kim oldu?
SON DAKİKA