Giriş Tarihi: 26.05.2023 13:43
Güncelleme Tarihi: 26.05.2023
13:43
BİM AKTÜEL 26 MAYIS CUMA İNDİRİMLERİ RAFLARDA | Yaz ayına özel fırsatlar! Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
BİM aktüel 26 Mayıs 2023 kataloğu yayınlandı! BİM aktüel raflarına yaz geldi. Kamp sandalyesi, şemsiye, mayo, şişme havuz, termos, güneş gözlüğü gibi birçok ürün yaz ayları yaklaşırken raflarda yerini almaya hazırlanıyor. Bu Cuma BİM'de birbirinden farklı fırsatlar yer alacak. Bu hafta BİM katalog aktüel indirimleri arasında katlanabilir elektrikli bisiklet haftanın yıldızları arasında. İşte, 23-26 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu…