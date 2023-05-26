BİM AKTÜEL 26 MAYIS CUMA İNDİRİMLERİ RAFLARDA | Yaz ayına özel fırsatlar! Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Beyaz eşya çeşitlerinden küçük ev aletlerine, plaj ürünlerinden tekstil ürünlerine kadar onlarca ürün 26 Mayıs Salı gününden itibaren BİM'de satışa çıkıyor. BİM aktüel ürünler 26 Mayıs Cuma kataloğu gündemdeki yerini aldı. Her hafta yeni ürünler raflarda yer alırken bu hafta güneşli havaların gelişiyle kamp ürünleri, mangal, kamp sandalyesi, şişme havuz raflarda yer almaya hazırlanıyor. Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde soruları yanıt arıyor. Tüketiciler şimdiden araştırmalara başladı. İşte, BİM katalog aktüel indirimleri...