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Haberler Fotohaber BİM AKTÜEL 26 MAYIS CUMA İNDİRİMLERİ RAFLARDA | Yaz ayına özel fırsatlar! Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
Giriş Tarihi: 26.05.2023 13:43 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 13:43

BİM AKTÜEL 26 MAYIS CUMA İNDİRİMLERİ RAFLARDA | Yaz ayına özel fırsatlar! Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM aktüel 26 Mayıs 2023 kataloğu yayınlandı! BİM aktüel raflarına yaz geldi. Kamp sandalyesi, şemsiye, mayo, şişme havuz, termos, güneş gözlüğü gibi birçok ürün yaz ayları yaklaşırken raflarda yerini almaya hazırlanıyor. Bu Cuma BİM'de birbirinden farklı fırsatlar yer alacak. Bu hafta BİM katalog aktüel indirimleri arasında katlanabilir elektrikli bisiklet haftanın yıldızları arasında. İşte, 23-26 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu…

BİM AKTÜEL 26 MAYIS CUMA İNDİRİMLERİ RAFLARDA | Yaz ayına özel fırsatlar! Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Beyaz eşya çeşitlerinden küçük ev aletlerine, plaj ürünlerinden tekstil ürünlerine kadar onlarca ürün 26 Mayıs Salı gününden itibaren BİM'de satışa çıkıyor. BİM aktüel ürünler 26 Mayıs Cuma kataloğu gündemdeki yerini aldı. Her hafta yeni ürünler raflarda yer alırken bu hafta güneşli havaların gelişiyle kamp ürünleri, mangal, kamp sandalyesi, şişme havuz raflarda yer almaya hazırlanıyor. Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde soruları yanıt arıyor. Tüketiciler şimdiden araştırmalara başladı. İşte, BİM katalog aktüel indirimleri...

BİM AKTÜEL 26 MAYIS CUMA İNDİRİMLERİ RAFLARDA | Yaz ayına özel fırsatlar! Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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BİM AKTÜEL 26 MAYIS CUMA İNDİRİMLERİ RAFLARDA | Yaz ayına özel fırsatlar! Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
BİM AKTÜEL 26 MAYIS CUMA İNDİRİMLERİ RAFLARDA | Yaz ayına özel fırsatlar! Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
BİM AKTÜEL 26 MAYIS CUMA İNDİRİMLERİ RAFLARDA | Yaz ayına özel fırsatlar! Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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