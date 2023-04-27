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Haberler Fotohaber 27 Nisan TV yayın akışı-bugün TV’de neler var? İşte Star TV, Kanal D, ATV, Show TV yayın akışı listesi
Giriş Tarihi: 27.04.2023 14:59 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 14:59

27 Nisan TV yayın akışı-bugün TV’de neler var? İşte Star TV, Kanal D, ATV, Show TV yayın akışı listesi

Televizyonda yayınlanacak olan diziler, programlar ve filmlerin ne zaman, hangi kanalda yayınlanacağı tv izleyicileri tarafından oldukça merak ediliyor. Televizyonda yayınlanacak olan yapımlar tv yayın akışı listesinde yer alıyor. Diziler, filmler ve programlar arasından ne izleyeceği konusunda tam bir fikri olamayan izleyiciler bugün televizyonda ne var sorusuna yanıt arıyor. Sabah programlarından öğlen kuşağına, haberlerden dizilerin yeni bölümleri ve sürükleyici filmlere kadar pek çok yayın bugün içerisinde izleyenleri ile buluşacak. İşte tv yayın akışı 27 Nisan 2023

27 Nisan TV yayın akışı-bugün TV’de neler var? İşte Star TV, Kanal D, ATV, Show TV yayın akışı listesi

Perşembe akşamı pek çok dizi, film, yarışma programı seyirciyle buluşacak. İzleyiciler takip ettikleri kanalların yayın akışlarına kesilirken bugünkü diziler ve saatleri hakkında da bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, 27 Nisan 2023 bugün Star TV, Kanal D, ATV, Show TV yayın akışı listesinde neler var? İşte tv yayın akışları...

27 Nisan TV yayın akışı-bugün TV’de neler var? İşte Star TV, Kanal D, ATV, Show TV yayın akışı listesi

SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:25 Show Ana Haber
20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:45 Aile

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27 Nisan TV yayın akışı-bugün TV’de neler var? İşte Star TV, Kanal D, ATV, Show TV yayın akışı listesi

ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aldatmak
00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
01:30 Ateş Kuşları

STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:15 Star Ana Haber
19:00 Yüz Yıllık Mucize
20:00 Yüz Yıllık Mucize
00:30 Yerli Dizi Tekrar

27 Nisan TV yayın akışı-bugün TV’de neler var? İşte Star TV, Kanal D, ATV, Show TV yayın akışı listesi

KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Camdaki Kız
23:45 Yargı
02:30 Kuzey Güney

TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 Survivor 2023
12:15 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

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