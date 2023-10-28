“Efendiler Yarın Cumhuriyeti İlan Ediyoruz” 29 Ekim 2023 Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri: 100. yıl özel 29 Ekim mesajları gönderin!

Cumhuriyet Bayramı'nın bu yıl 100. Yıl dönümü kutlamaları başlarken cumhuriyetin 100. yılına özel 29 Ekim mesajları ve sözleri paylaşılmaya başlandı. Ulu önder Atatürk görselleri ile en güzel, kısa, uzun, anlam dolu, resimli 29 Ekim mesajları ve sözleri "Efendiler, yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz" sözünü içeren mesajlar çeşitli sosyal medya platformları vasıtasıyla gönderiliyor. Bu Türk Milleti açısından en önemli ve tarihi günde paylaşmanız için Facebook, Whatsapp, Twitter'a özel 29 Ekim mesajlarını ve Mustafa Kemal Atatürk'ün 29 Ekim'e özel sözlerini sizler için derledik. İşte, 100. yıl özel 29 Ekim kutlama mesajları, sözleri ve Atatürk görselleri sizlerle…