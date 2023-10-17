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Haberler Fotohaber 29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? 29 Ekim (İETT, metro, metrobüs ve otobüsler) toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı?
Giriş Tarihi: 17.10.2023 09:50 Güncelleme Tarihi: 17.10.2023 09:52

29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? 29 Ekim (İETT, metro, metrobüs ve otobüsler) toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı?

Bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hafta sonuna denk geliyor. Resmi tatiller takvimi arasında yer akan bu tarihte her yıl olduğu gibi bu yılda toplu taşıma ücretsiz mi bedava mı soruları düzenlenecek etkinlere katılmak ya da gezi planlarını gerçekleştirmek isteyen vatandaşların gündeminde. Hal böyle olunca vatandaşlar, "29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı?" ,"29 Ekim toplu taşıma bedava mı; Metrobüs, otobüs, metro, vapur ve Marmaray ücretsiz mi olacak?" sorularına yanıt arıyorlar. Peki, 29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi, İETT, metro, metrobüs, marmaray ve otobüsler ücretsiz mi olacak? İşte, detaylar…

29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? 29 Ekim İETT, metro, metrobüs ve otobüsler toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı?

"29 Ekim Toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim Bugün toplu taşıma bedava mı; Metrobüs, otobüs, metro, vapur ve Marmaray ücretsiz mi olacak?" soruları resmi tatiller takvimi ile tatil ilan edilen Cumhuriyet Bayramı'nda plan yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle hafta tatillerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar için toplu taşımanın durumu gündemde. Peki, 29 Ekim toplu taşıma bedava mı, metro, metrobüs, marmaray ve otobüsler ücretsiz mi olacak? İşte, detaylar…

29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? 29 Ekim İETT, metro, metrobüs ve otobüsler toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı?

29 EKİM CUMARTESİ GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz olacak

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29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? 29 Ekim İETT, metro, metrobüs ve otobüsler toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı?

Geçen sene uygulama; İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (havalimanı otobüsleri hariç), Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul'un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında geçerli olmuştu.

29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? 29 Ekim İETT, metro, metrobüs ve otobüsler toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı?

28 EKİM CUMA GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Cumhuriyet Bayramından bir gün öncesi 28 Ekim ulaşımın ücretsiz olmasıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Ancak geçtiğimiz yıllarda bayram öncesindeki gün toplu taşıma ücretsiz olarak hizmet vermedi.

29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? 29 Ekim İETT, metro, metrobüs ve otobüsler toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı?

2023 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra)

Ramazan Bayramı 1. Gün

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