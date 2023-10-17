Giriş Tarihi: 17.10.2023 09:50 Güncelleme Tarihi: 17.10.2023 09:52

29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı? 29 Ekim (İETT, metro, metrobüs ve otobüsler) toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı?

Bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hafta sonuna denk geliyor. Resmi tatiller takvimi arasında yer akan bu tarihte her yıl olduğu gibi bu yılda toplu taşıma ücretsiz mi bedava mı soruları düzenlenecek etkinlere katılmak ya da gezi planlarını gerçekleştirmek isteyen vatandaşların gündeminde. Hal böyle olunca vatandaşlar, "29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı?" ,"29 Ekim toplu taşıma bedava mı; Metrobüs, otobüs, metro, vapur ve Marmaray ücretsiz mi olacak?" sorularına yanıt arıyorlar. Peki, 29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi, İETT, metro, metrobüs, marmaray ve otobüsler ücretsiz mi olacak? İşte, detaylar…