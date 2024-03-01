29 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI tablosu: Total, AB Sakla Beni, Survivor reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Diziseverler dünün reyting sonuçları ile yapımların izlenme oranını inceliyor. Perşembe akşamları ekrana gelen yapımların Total, AB ve ABC1 bazında sıralaması, dizilerin ekrandaki akıbetine yön veriyor. Peki; 29 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı, hangi dizi ya da yapım birinci oldu? İşte dünkü sıralama…