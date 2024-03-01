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Haberler Fotohaber 29 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI tablosu: Total, AB Sakla Beni, Survivor reyting sonuçları birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 01.03.2024 07:25 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 07:25

29 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI tablosu: Total, AB Sakla Beni, Survivor reyting sonuçları birincisi kim oldu?

29 Şubat Perşembe reyting sonuçları ile dün akşam yayınlanan yapımlarının sıralaması ölçülüyor. İzledikleri yapımların dizi severler tarafından ne oranda izlendiğini öğrenmek isteyenler Perşembe reyting sonuçları ile kontrollerini yapıyor. ATV'de Galatasaray Karagümrük mücadelesi naklen canlı yayınlanırken, Star TV'de Sakla Beni yeni bölümü ile ekranlara geldi. TV8'de ise Survivor All Star 2024 seyirciyle buluştu. Dün akşamın en çok izlenen yapımı merak ediliyor. İşte, 29 Şubat sonuçları…

29 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI tablosu: Total, AB Sakla Beni, Survivor reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Diziseverler dünün reyting sonuçları ile yapımların izlenme oranını inceliyor. Perşembe akşamları ekrana gelen yapımların Total, AB ve ABC1 bazında sıralaması, dizilerin ekrandaki akıbetine yön veriyor. Peki; 29 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı, hangi dizi ya da yapım birinci oldu? İşte dünkü sıralama…

29 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI tablosu: Total, AB Sakla Beni, Survivor reyting sonuçları birincisi kim oldu?

29 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

29 Şubat 2024 tv yayın akışı listesinde Kanal D'de İnci Taneleri, Star TV'de Sakla Beni yeni bölümleri ile ekrana geldi. Show TV'de Güldür Güldür Show, TRT1'de Mehmed: Fetihler Sultanı tekrar bölümüyle seyircisiyle buluştu.

ATV ekranlarında ise Galatasaray Karagümrük mücadelesi naklen canlı yayınlandı.

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29 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI tablosu: Total, AB Sakla Beni, Survivor reyting sonuçları birincisi kim oldu?

29 Şubat Perşembe reyting sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçların saat 10.00 gibi belli olması bekleniyor.

29 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI tablosu: Total, AB Sakla Beni, Survivor reyting sonuçları birincisi kim oldu?

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI 22 ŞUBAT 2024

22 Şubat tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları yayında:

Total'de 1.sırada "İnci Taneleri", 2. sırada "İnci Taneleri" dizisinin özeti, 3.sırada "Survivor All Star" yer aldı.

29 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI tablosu: Total, AB Sakla Beni, Survivor reyting sonuçları birincisi kim oldu?

AB'de 1.sırada "İnci Taneleri", 2.sırada "İnci Taneleri" dizisinin özeti, 3.sırada "Survivor All Star" yer aldı.

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