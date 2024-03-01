Giriş Tarihi: 01.03.2024 07:25
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
07:25
29 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI tablosu: Total, AB Sakla Beni, Survivor reyting sonuçları birincisi kim oldu?
29 Şubat Perşembe reyting sonuçları ile dün akşam yayınlanan yapımlarının sıralaması ölçülüyor. İzledikleri yapımların dizi severler tarafından ne oranda izlendiğini öğrenmek isteyenler Perşembe reyting sonuçları ile kontrollerini yapıyor. ATV'de Galatasaray Karagümrük mücadelesi naklen canlı yayınlanırken, Star TV'de Sakla Beni yeni bölümü ile ekranlara geldi. TV8'de ise Survivor All Star 2024 seyirciyle buluştu. Dün akşamın en çok izlenen yapımı merak ediliyor. İşte, 29 Şubat sonuçları…