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Haberler Fotohaber 30 EKİM KARGOLAR AÇIK MI, kapalı mı 2023? 30 Ekim bugün kargolar açık mı, çalışıyor mu, tatil mi, PTT çalışıyor mu?
Giriş Tarihi: 30.10.2023 10:01 Güncelleme Tarihi: 30.10.2023 10:01

30 EKİM KARGOLAR AÇIK MI, kapalı mı 2023? 30 Ekim bugün kargolar açık mı, çalışıyor mu, tatil mi, PTT çalışıyor mu?

Bugün kargolar açık mı sorusu arama motorlarında yerini aldı. Tüm yurtta Cumhuriyet'in 100. yıldönümü büyük bir coşkuyla kutlandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan okulların tatil edildiğini açıkladı. Bu açıklamalarının ardından pek resmi daire ve hizmet sektörünün çalışıp çalışmama durumu merak konusu olurken bugün kargo işlemleri olan vatandaşlar "Bugün kargolar çalışıyor mu, kargo dağıtımı olacak mı?" sorusuna yanıt aramaya koyuldu. PTT, Yurtiçi, Aras ve Sürat başta olmak üzere birçok kargo şirketinin 30 Ekim çalışma saatleri merak ediliyor. Peki, 30 Ekim kargolar açık mı kapalı mı? İşte, detaylar…

30 EKİM KARGOLAR AÇIK MI, kapalı mı 2023? 30 Ekim bugün kargolar açık mı, çalışıyor mu, tatil mi, PTT çalışıyor mu?

Kargoların çalışma saatleri 30 Ekim Pazartesi gündemdeki yerini aldı. Okullarda tatil kararının ardından birçok resmi daire ve hizmet sektörü için araştırmalar başladı. "Bugün kargolar çalışıyor mu, kargo dağıtımı olacak mı?" sorusu merak ediliyor. Peki, 30 Ekim kargolar açık mı kapalı mı, PTT kapalı mı? İşte, yanıtı…

30 EKİM KARGOLAR AÇIK MI, kapalı mı 2023? 30 Ekim bugün kargolar açık mı, çalışıyor mu, tatil mi, PTT çalışıyor mu?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA: BUGÜN OKULLAR TATİL!

Kutlamalara katılan ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri için müjde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi:

''Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum.

''Bu vesileyle, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim.''

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30 EKİM KARGOLAR AÇIK MI, kapalı mı 2023? 30 Ekim bugün kargolar açık mı, çalışıyor mu, tatil mi, PTT çalışıyor mu?

30 EKİM RESMİ TATİL Mİ?
30 Ekim 2023 resmi tatiller arasında yer almıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın Pazar gününe denk gelmesi ve bütün yurtta coşkuyla kutlanması vesilesiyle 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesine karar verildi.

30 EKİM KARGOLAR AÇIK MI, kapalı mı 2023? 30 Ekim bugün kargolar açık mı, çalışıyor mu, tatil mi, PTT çalışıyor mu?

BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI, KAPALI MI?

29 Ekim kutlamaları ardından okullar 1 günlüğüne tatil edildi. Ancak bu durum resmi tatil olarak değerlendirilmiyor. Bu nedenle kargoların normal çalışma düzenine göre devam etmesi bekleniyor.

30 EKİM KARGOLAR AÇIK MI, kapalı mı 2023? 30 Ekim bugün kargolar açık mı, çalışıyor mu, tatil mi, PTT çalışıyor mu?

30 EKİM'DE PTT AÇIK MI?

PTT şubeleri 30 Ekim Pazartesi günü açık olacak. Herhangi bir tatil kararı yok.

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