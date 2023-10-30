Giriş Tarihi: 30.10.2023 10:01 Güncelleme Tarihi: 30.10.2023 10:01

30 EKİM KARGOLAR AÇIK MI, kapalı mı 2023? 30 Ekim bugün kargolar açık mı, çalışıyor mu, tatil mi, PTT çalışıyor mu?

Bugün kargolar açık mı sorusu arama motorlarında yerini aldı. Tüm yurtta Cumhuriyet'in 100. yıldönümü büyük bir coşkuyla kutlandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan okulların tatil edildiğini açıkladı. Bu açıklamalarının ardından pek resmi daire ve hizmet sektörünün çalışıp çalışmama durumu merak konusu olurken bugün kargo işlemleri olan vatandaşlar "Bugün kargolar çalışıyor mu, kargo dağıtımı olacak mı?" sorusuna yanıt aramaya koyuldu. PTT, Yurtiçi, Aras ve Sürat başta olmak üzere birçok kargo şirketinin 30 Ekim çalışma saatleri merak ediliyor. Peki, 30 Ekim kargolar açık mı kapalı mı? İşte, detaylar…