SON DEPREMLER LİSTESİ 30 NİSAN 2023: Az önce deprem mi oldu, nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile 30 Nisan 2023 son depremler

Giriş Tarihi: 30.04.2023 11:07
Güncelleme Tarihi: 30.04.2023
11:07
Az önce deprem mi oldu, son dakika deprem haberleri 30 Nisan 2023 vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılıyor. Güncel son depremler listesi, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından her gün yayınlanmakta. Türkiye deprem kuşağında yer aldığı için neredeyse her gün büyüklü küçüklü depremler meydana geliyor. Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, merkez üssü neresi? soruları her dakika vatandaşların sorduğu sorular arasında. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından en son olan depremler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi, en son deprem nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile 30 Nisan 2023 son depremler listesi.