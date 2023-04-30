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Haberler Fotohaber SON DEPREMLER LİSTESİ 30 NİSAN 2023: Az önce deprem mi oldu, nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile 30 Nisan 2023 son depremler
Giriş Tarihi: 30.04.2023 11:07 Güncelleme Tarihi: 30.04.2023 11:07

SON DEPREMLER LİSTESİ 30 NİSAN 2023: Az önce deprem mi oldu, nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile 30 Nisan 2023 son depremler

Az önce deprem mi oldu, son dakika deprem haberleri 30 Nisan 2023 vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılıyor. Güncel son depremler listesi, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından her gün yayınlanmakta. Türkiye deprem kuşağında yer aldığı için neredeyse her gün büyüklü küçüklü depremler meydana geliyor. Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, merkez üssü neresi? soruları her dakika vatandaşların sorduğu sorular arasında. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından en son olan depremler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi, en son deprem nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile 30 Nisan 2023 son depremler listesi.

SON DEPREMLER LİSTESİ 30 NİSAN 2023: Az önce deprem mi oldu, nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile 30 Nisan 2023 son depremler

Son dakika deprem mi oldu, az önce deprem mi oldu? Sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. En son olan depremlerin yeri, saati, büyüklüğü ve diğer detayları AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından güncel olarak paylaşılıyor. 30 Nisan 2023 son depremler listesi, yaşanan son depremlerden haberdar olmak isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. Peki, az önce deprem mi oldu, son dakika deprem mi oldu, merkez üssü neresi? İşte 30 Nisan 2023 son depremler listesi.

SON DEPREMLER LİSTESİ 30 NİSAN 2023: Az önce deprem mi oldu, nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile 30 Nisan 2023 son depremler 
 KUSACMASI  VE AKDENİZ DEPREMLERİ KORKUTTU  AFAD VE Kandilli Rasathanesi ile 30 Nisan 2023 gece 05:51:20'de AKDENİZ'de 3.6 şiddetinde ve 05:51:20'de KUSACMASI-(DUZCE)'de 3.6 şiddetinde depremler kaydedildi.
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SON DEPREMLER LİSTESİ 30 NİSAN 2023: Az önce deprem mi oldu, nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile 30 Nisan 2023 son depremler

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SON DEPREMLER LİSTESİ 30 NİSAN 2023: Az önce deprem mi oldu, nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile 30 Nisan 2023 son depremler

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi (http://www.koeri.boun.edu.tr):

SON DEPREMLER LİSTESİ 30 NİSAN 2023: Az önce deprem mi oldu, nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile 30 Nisan 2023 son depremler

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD listeleriyle paylaşılan son depremler merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgisi ile paylaşılıyor. Kahramanmaraş depreminden etkilenen Hatay, Malatya, Adana, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis gibi illerde artçılar meydana gelmeye devam ediyor.

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