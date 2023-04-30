SON DEPREMLER LİSTESİ 30 NİSAN 2023: Az önce deprem mi oldu, nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile 30 Nisan 2023 son depremler

Son dakika deprem mi oldu, az önce deprem mi oldu? Sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. En son olan depremlerin yeri, saati, büyüklüğü ve diğer detayları AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından güncel olarak paylaşılıyor. 30 Nisan 2023 son depremler listesi, yaşanan son depremlerden haberdar olmak isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. Peki, az önce deprem mi oldu, son dakika deprem mi oldu, merkez üssü neresi? İşte 30 Nisan 2023 son depremler listesi.