Giriş Tarihi: 30.12.2023 22:32
Güncelleme Tarihi: 30.12.2023
22:32
31 Aralık - 1 Ocak toplu taşıma ücretsiz mi, ne zamana kadar, saat kaça kadar açık? Yılbaşı gecesi toplu taşıma saatleri ve ücretleri İstanbul, Ankara, İzmir
Yılbaşında toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Yılbaşını dışarıda geçiren birçok vatandaş evlerine dönmek için toplu taşıma kullanıyor. Yılbaşı gecesi için toplu taşıma seferlerine düzenleme getirildi. Yeni yılın ilk resmî tatili 1 Ocak Pazartesi gününde toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağı duyuruldu. Peki yılbaşında otobüs, metro, Marmaray kaça kadar açık olacak? Yılbaşı gecesi toplu taşıma, metro ve Marmaray saatleri