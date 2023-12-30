31 Aralık - 1 Ocak toplu taşıma ücretsiz mi, ne zamana kadar, saat kaça kadar açık? Yılbaşı gecesi toplu taşıma saatleri ve ücretleri İstanbul, Ankara, İzmir

31 Aralık 2023 Pazar günü toplu taşıma araçlarını kullanacak olanlar metro, Marmaray, metrobüs ve otobüs sefer saatleri bilgisine odaklandı. Kentte yılbaşı gecesi marmaray, bazı metro, tramvay ve füniküler hatları gece saatlerinde de hizmet vermeye devam edecek. Yılbaşı bu sene hafta sonuna denk geliyor. Yılbaşı gecesi 31 Aralık Pazar'a yılbaşı tatili ise 1 Ocak Pazartesi gününe geliyor. 31 Aralık - 1 Ocak toplu taşıma ücretsiz mi, saat kaça kadar açık? Yılbaşı gecesi toplu taşıma, metro ve Marmaray saatlerine dair detaylar