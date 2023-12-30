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Haberler Fotohaber 31 Aralık - 1 Ocak toplu taşıma ücretsiz mi, ne zamana kadar, saat kaça kadar açık? Yılbaşı gecesi toplu taşıma saatleri ve ücretleri İstanbul, Ankara, İzmir
Giriş Tarihi: 30.12.2023 22:32 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023 22:32

31 Aralık - 1 Ocak toplu taşıma ücretsiz mi, ne zamana kadar, saat kaça kadar açık? Yılbaşı gecesi toplu taşıma saatleri ve ücretleri İstanbul, Ankara, İzmir

Yılbaşında toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Yılbaşını dışarıda geçiren birçok vatandaş evlerine dönmek için toplu taşıma kullanıyor. Yılbaşı gecesi için toplu taşıma seferlerine düzenleme getirildi. Yeni yılın ilk resmî tatili 1 Ocak Pazartesi gününde toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağı duyuruldu. Peki yılbaşında otobüs, metro, Marmaray kaça kadar açık olacak? Yılbaşı gecesi toplu taşıma, metro ve Marmaray saatleri

31 Aralık - 1 Ocak toplu taşıma ücretsiz mi, ne zamana kadar, saat kaça kadar açık? Yılbaşı gecesi toplu taşıma saatleri ve ücretleri İstanbul, Ankara, İzmir

31 Aralık 2023 Pazar günü toplu taşıma araçlarını kullanacak olanlar metro, Marmaray, metrobüs ve otobüs sefer saatleri bilgisine odaklandı. Kentte yılbaşı gecesi marmaray, bazı metro, tramvay ve füniküler hatları gece saatlerinde de hizmet vermeye devam edecek. Yılbaşı bu sene hafta sonuna denk geliyor. Yılbaşı gecesi 31 Aralık Pazar'a yılbaşı tatili ise 1 Ocak Pazartesi gününe geliyor. 31 Aralık - 1 Ocak toplu taşıma ücretsiz mi, saat kaça kadar açık? Yılbaşı gecesi toplu taşıma, metro ve Marmaray saatlerine dair detaylar

31 Aralık - 1 Ocak toplu taşıma ücretsiz mi, ne zamana kadar, saat kaça kadar açık? Yılbaşı gecesi toplu taşıma saatleri ve ücretleri İstanbul, Ankara, İzmir

MARMARAY VE GAYRETTEPE- İSTANBUL HAVALİMANI METROSU ÜCRETSİZ!

Resmî Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, 1 Ocak'ta Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu ve İzmir'de İZBAN seferleri ücretsiz olacak.

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31 Aralık - 1 Ocak toplu taşıma ücretsiz mi, ne zamana kadar, saat kaça kadar açık? Yılbaşı gecesi toplu taşıma saatleri ve ücretleri İstanbul, Ankara, İzmir

31 Aralık - 1 Ocak toplu taşıma ücretsiz mi, ne zamana kadar, saat kaça kadar açık? Yılbaşı gecesi toplu taşıma saatleri ve ücretleri İstanbul, Ankara, İzmir

İSTANBUL'DA YILBAŞINDA TOPLU TAŞIMA KAÇA KADAR ÇALIŞIYOR?

Metro ve feniküler için açıklama geldi. Toplu taşıma araçlarının bazılarının sabaha kadar çalışacağını bildirildi.

"31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece seferlerimiz M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Çekmeköy, M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü, M7 Yıldız-Mahmutbey, M8 Bostancı-Dudullu/Parseller, M9 Bahariye-Olimpiyat metro hatlarımızda sabah seferleri başlayana kadar devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

31 Aralık - 1 Ocak toplu taşıma ücretsiz mi, ne zamana kadar, saat kaça kadar açık? Yılbaşı gecesi toplu taşıma saatleri ve ücretleri İstanbul, Ankara, İzmir

T1 Kabataş-Bağcılar, T3 Kadıköy-Moda, T4 Topkapı-Mescid-i Selam, T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hatları ile F1 Taksim-Kabataş, F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler hatlarında ise seferlerin saat 02.00'ye kadar uzatıldığı kaydedilen açıklamada, "1 Ocak günü kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcıları için seferlerimiz ücretsizdir." bilgisi paylaşıldı.

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