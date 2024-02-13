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Haberler Fotohaber Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro - branş dağılımı 2024: Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı başvurusu başladı mı, ne zaman?
Giriş Tarihi: 13.02.2024 10:21 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 10:21

Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro - branş dağılımı 2024: Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı başvurusu başladı mı, ne zaman?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 35 bin personel alımı için düğmeye basıldı. Bakanlık, 15 bin hemşire ve 8 bin sürekli işçi pozisyonu olmak üzere çeşitli branşlarda yeni personel alımı yapacak. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, başlayacak alımların detaylarını paylaştı. 15 bin hemşire alımının yanı sıra acil tıp teknisyeni, laborant gibi çeşitli branşlarda alımlar bekleniyor. 20 bin personel alımının hangi branşlarda olacağı başvuruda bulunacak sağlık personellerinin gündeminde. Peki, 2024 Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı ne zaman, kılavuz yayımlandı mı, kadro ve branş dağılımı nasıl olacak? İşte son gelişmeler…

Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro - branş dağılımı 2024: Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı başvurusu başladı mı, ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımına ilişkin son dakika gelişmeleri yakından takip ediyor. Başkan Erdoğan'ın açıklamasına göre, Sağlık Bakanlığı'na alınacak 35 bin personelin 15 bini hemşire kadrosunda olacak. Kalan 20 bin personelin hangi kadrolarda olacağı adayların gündeminde. ÖSYM üzerinden yayımlanacak olan kılavuzla birlikte sağlık personelleri başvuruda bulunabilecek. Peki, Sağlık personeli alımı ne zaman, branş kadro dağılımı ve şartları nasıl? İşte Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alım başvurusuna dair merak edilenler...

Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro - branş dağılımı 2024: Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı başvurusu başladı mı, ne zaman?

35 BİN PERSONEL ALIMI OLACAK

İzmir Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Bakanlığı bünyesine 35 bin yeni personel alımı yapılacağını müjdeledi. Konuya dair yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki ay kamuya 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro - branş dağılımı 2024: Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı başvurusu başladı mı, ne zaman?

SAĞLIK PERSONELİ ALIMI 2024 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı başvuru işlemleri henüz başlamadı. Sağlık personel alımı için ÖSYM kılavuzunun belli olmaısnın ardından başvurular başlayacak ve başvuruda bulunan sağlık personelleri, KPSS puanına göre tercihte bulunarak sağlık kurumlarına yerleşmeyi bekleyecekler. Kılavuzun Şubat ayında ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro - branş dağılımı 2024: Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı başvurusu başladı mı, ne zaman?

BAKAN KOCA'DAN 35 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca X sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin paylaşım da bulundu. Bakan Koca "35.000 Kişi. Cumhurbaşkanımız beklenen haberi verdi. Sağlık Bakanlığımıza gelecek ay itibarıyla 15.000'i hemşire, 8.000'i sürekli işçi olmak üzere, çeşitli branşlarda 35.000 yeni çalışma arkadaşı geliyor." dedi.

Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro - branş dağılımı 2024: Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı başvurusu başladı mı, ne zaman?

2024 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı başvuru şartları henüz belli olmadı. Konuyla ilgili açıklama yapılması durumunda haberimize eklenecektir.

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