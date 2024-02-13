Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro - branş dağılımı 2024: Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı başvurusu başladı mı, ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımına ilişkin son dakika gelişmeleri yakından takip ediyor. Başkan Erdoğan'ın açıklamasına göre, Sağlık Bakanlığı'na alınacak 35 bin personelin 15 bini hemşire kadrosunda olacak. Kalan 20 bin personelin hangi kadrolarda olacağı adayların gündeminde. ÖSYM üzerinden yayımlanacak olan kılavuzla birlikte sağlık personelleri başvuruda bulunabilecek. Peki, Sağlık personeli alımı ne zaman, branş kadro dağılımı ve şartları nasıl? İşte Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alım başvurusuna dair merak edilenler...