Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro - branş dağılımı 2024: Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı başvurusu başladı mı, ne zaman?

Giriş Tarihi: 13.02.2024 10:21
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
10:21
Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 35 bin personel alımı için düğmeye basıldı. Bakanlık, 15 bin hemşire ve 8 bin sürekli işçi pozisyonu olmak üzere çeşitli branşlarda yeni personel alımı yapacak. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, başlayacak alımların detaylarını paylaştı. 15 bin hemşire alımının yanı sıra acil tıp teknisyeni, laborant gibi çeşitli branşlarda alımlar bekleniyor. 20 bin personel alımının hangi branşlarda olacağı başvuruda bulunacak sağlık personellerinin gündeminde. Peki, 2024 Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı ne zaman, kılavuz yayımlandı mı, kadro ve branş dağılımı nasıl olacak? İşte son gelişmeler…