Giriş Tarihi: 13.04.2024 08:08
Güncelleme Tarihi: 13.04.2024
08:08
3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİNDE SON GELİŞMELER | 3600 ek gösterge çıktı mı, 2. Torba Yasa’da yer alıyor mu?
Kamu kurumlarında çalışanların maaşlarından, emekli aylık ve ikramiyelerine kadar birçok konuda etkin rol oynayan 3600 ek gösterge mercek altına alındı.7. Dönem Toplu Sözleşmesinde kayıt altına alınan ve birinci dereceye gelen kamu çalışanları tarafından bir hayli heyecanla beklenen ek göstergenin son durumunda yeni gelişmeler oldu mu? Kamu çalışanlarının maaşlarına, emekli maaşlarına ve ikramiyelerine yansıyacak bu düzenleme için Bakan Işıkhan'dan gelecek kararlar bekleniyor. Torba Yasa'nın tüm maddelerinin Meclis'ten geçmesiyle birlikte ek gösterge düzenlemesinin de kabul edileceği ön görülüyor. 3600 Ek gösterge Meclis'te mi, ne zaman çıkacak, 2. Torba Yasa'da yer alıyor mu?