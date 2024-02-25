Giriş Tarihi: 25.02.2024 16:15
Güncelleme Tarihi: 25.02.2024
16:15
3600 EK GÖSTERGE GÜNDEMDE | 3600 ek gösterge ne zaman verilecek, Torba Yasa'da var mı, son durum ne?
3600 Ek gösterge Milyonlarca kamu çalışanın gündeminde yer alıyor! Bakan Işıkhan konu hakkında "Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz." açıklamasında bulunmuştu. Bu açıklama sonrasında ise gözler Meclis'e çevrildi. Peki, 3600 Ek gösterge çıktı mı, ne zaman verilecek, Resmi Gazete'de yayımlandı mı, son durum ne?