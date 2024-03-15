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Haberler Fotohaber 3600 EK GÖSTERGE GÜNDEMDE | 3600 ek gösterge ne zaman verilecek, Torba Yasa'da var mı, son durum ne?
Giriş Tarihi: 15.03.2024 09:16 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 09:16

3600 EK GÖSTERGE GÜNDEMDE | 3600 ek gösterge ne zaman verilecek, Torba Yasa'da var mı, son durum ne?

3600 Ek gösterge kamu çalışanlarının gündemde! Bakan Işıkhan konu hakkında "Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz." açıklamasında bulunmuştu. Bu açıklama sonrasında ise gözler Meclis'e çevrildi. Peki, 3600 Ek gösterge çıktı mı, ne zaman verilecek, Resmi Gazete'de yayımlandı mı, son durum ne? İşte, detaylar!

3600 EK GÖSTERGE GÜNDEMDE | 3600 ek gösterge ne zaman verilecek, Torba Yasa’da var mı, son durum ne?

3600 Ek gösterge, Torba Yasa maddeleri ile birlikte yakından takip ediliyor. Türkiye'de kamu personeli için uzun süredir beklenen düzenleme üzerinde Bakan Işıkhan açıklamalarda bulunmuştu. Konu hakkında gelişmeleri yakından takip eden Kamu çalışanları "3600 Ek gösterge çıktı mı, ne zaman verilecek?" sorularına yanıt arıyor. İşte, güncel son durum…

3600 EK GÖSTERGE GÜNDEMDE | 3600 ek gösterge ne zaman verilecek, Torba Yasa’da var mı, son durum ne?

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

3600 ek gösterge düzenlemesi memur ve memur emeklilerini yakından ilgilendiriyor. Yaklaşık 5,3 milyon kamu çalışanını ilgilendiren düzenleme, memurların unvan, görev, sorumluluk ve hizmet sürelerine göre maaş hesaplamalarında önemli bir rol oynuyor.

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3600 EK GÖSTERGE GÜNDEMDE | 3600 ek gösterge ne zaman verilecek, Torba Yasa’da var mı, son durum ne?

3600 EK GÖSTERGE GÜNDEMDE

3600 ek gösterge çıkacak mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:

"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."

3600 EK GÖSTERGE GÜNDEMDE | 3600 ek gösterge ne zaman verilecek, Torba Yasa’da var mı, son durum ne?

3600 EK GÖSTERGE TORBA YASADA YER ALACAK MI?

Torba yasa ile birlikte 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik olarak atılacak birçok konunun görüşülmesi bekleniyor. Henüz yeni torba yasa teklifi hazırlanmadı. Yeni torba yasanın seçim sonrasında TBMM'ye gelmesi bekleniyor.

3600 EK GÖSTERGE GÜNDEMDE | 3600 ek gösterge ne zaman verilecek, Torba Yasa’da var mı, son durum ne?

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise 1. Dereceye 3600 Ek Gösterge çalışmasının başlaması ve çalışmanın TBMM'ye sunulmasını beklediklerini bildirmişti. Konu hakkında henüz yeni bir gelişme yaşanmadı.

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