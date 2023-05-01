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Haberler Fotohaber BAKAN BİLGİN AÇIKLADI 3600 ek gösterge son durum ve gelişmeler: 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 01.05.2023 15:38 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 15:38

BAKAN BİLGİN AÇIKLADI 3600 ek gösterge son durum ve gelişmeler: 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den 3600 ek gösterge ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Yeni açıklamaya göre; üzerinde çalışılan yeni düzenleme birinci derecedeki tüm memurları etkileyecek. Hal böyleyken ise gözler "3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, son durum ne, kimleri etkileyecek?" soruları yanıt aramaya başladı. Bakan Bilgin müjdeyi "3600 ek göstergeyi, birinci dereceye gelen tüm çalışanların müktesep hakkı olarak düzenlememiz gerekir. Bu konuda kanun teklifimiz hazır" sözleriyle verdi. İşte 3600 ek göstergeyle ilgili yeni gelişmeden detaylar ve son durum.

BAKAN BİLGİN AÇIKLADI 3600 ek gösterge son durum ve gelişmeler: 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katıldığı Memur-Sen Genel Kurulu'nda birinci derecedeki tüm memurları etkileyecek 3600 ek göstergeyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yeni açıklamaya göre; üzerinde çalışılan yeni düzenleme birinci derecedeki tüm memurları etkileyecek. Açıklama ardından "3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, son durum ne, kimleri etkileyecek" soruları gündemde. İşte, 3600 ek göstergeyle ilgili yeni gelişmeler.

BAKAN BİLGİN AÇIKLADI 3600 ek gösterge son durum ve gelişmeler: 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak?

"3600 EK GÖSTERGE İÇİN YENİ KANUN TEKLİFİ HAZIR"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "3600 ek göstergeyi, birinci dereceye gelen bütün çalışanların müktesep hakkı olarak düzenlememiz gerekir. Bu konuda kanun teklifimiz hazır." dedi. Bakan Bilgin, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Memur-Sen Konfederasyonu 7. Olağan Genel Kuruluna katıldı.

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BAKAN BİLGİN AÇIKLADI 3600 ek gösterge son durum ve gelişmeler: 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak?

3600 EK GÖSTERGE ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?

Tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Bilgin, hükümet olarak çalışma hayatının bekleyen sorunlarını çözdüklerini söyledi.

Bunlardan bir tanesinin kamu çalışanlarına 3600 ek göstergenin verilmesi olduğunu anımsatan Bilgin, şöyle konuştu:

BAKAN BİLGİN AÇIKLADI 3600 ek gösterge son durum ve gelişmeler: 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak?

3600 EK GÖSTERGE İÇİN YENİ DÜZENLEME GELİYOR

"3600 sadece dört meslek grubuyla ilgili bir mesele olarak politik bir taahhüt olarak ortaya konulmuştu. Onu bütün kamu çalışanlarına, 600 ek gösterge vererek, hiç gündemde olmayan meslek gruplarını işin içine dahil ederek, kapsamlı bir şekilde 5 milyon 300 bin kişinin faydalanacağı bir şekilde çözdük. Orada çözülmemiş bir konu var. Onu da sendikacılarla zaman zaman görüştük. "

BAKAN BİLGİN AÇIKLADI 3600 ek gösterge son durum ve gelişmeler: 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak?

O da nedir? 3600 ek göstergeyi, birinci dereceye gelen bütün çalışanların müktesep hakkı olarak düzenlememiz gerekir. Onu o günkü şartlarda yapamadık ama bu konuda dosyamız da çözüm yolumuz da hazır. Hatta kanun teklifimiz de hazır. İnşallah Meclisin gündeminde yer alacak ilk tekliflerden birisi bu olacak."

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