Giriş Tarihi: 01.05.2023 15:38
Güncelleme Tarihi: 01.05.2023
15:38
BAKAN BİLGİN AÇIKLADI 3600 ek gösterge son durum ve gelişmeler: 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den 3600 ek gösterge ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Yeni açıklamaya göre; üzerinde çalışılan yeni düzenleme birinci derecedeki tüm memurları etkileyecek. Hal böyleyken ise gözler "3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, son durum ne, kimleri etkileyecek?" soruları yanıt aramaya başladı. Bakan Bilgin müjdeyi "3600 ek göstergeyi, birinci dereceye gelen tüm çalışanların müktesep hakkı olarak düzenlememiz gerekir. Bu konuda kanun teklifimiz hazır" sözleriyle verdi. İşte 3600 ek göstergeyle ilgili yeni gelişmeden detaylar ve son durum.