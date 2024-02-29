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Haberler Fotohaber 3600 EK GÖSTERGE çıktı mı, Torba Yasa’da var mı, ne zaman çıkacak? 3600 Ek gösterge 2024 son durum!
Giriş Tarihi: 29.02.2024 11:07 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 11:07

3600 EK GÖSTERGE çıktı mı, Torba Yasa’da var mı, ne zaman çıkacak? 3600 Ek gösterge 2024 son durum!

3600 ek gösterge gelişmeleri TBMM gündemi ile birlikte yakından takip ediliyor. Milyonlarca kamu görevlisinin gündeminde yer alan konu hakkında Bakan Vedat Işıkhan "Birinci dereceye yükselen devlet memurları için 3600 ek gösterge düzenlemesini en kısa sürede hayata geçireceğiz." açıklamasında bulundu. Bu açıklama sonrasında ise gözler Meclis'in konu hakkındaki Torba Yasa çalışmalarına çevrildi. Peki, 3600 ek gösterge Torba Yasa'da var mı, Mecis'te onaylandı mı, ne zaman çıkacak?

3600 EK GÖSTERGE çıktı mı, Torba Yasa’da var mı, ne zaman çıkacak? 3600 Ek gösterge 2024 son durum!

Türkiye'de uzun süredir gündemde olan 3600 ek gösterge için gözler Meclis'e çevrildi. Memur maaşlarına büyük oranda etki edecek olan ek gösterge için Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüştü. Yapılan görüşmede 3600 ek gösterge ele alındı. Peki, 3600 Ek gösterge ne zaman verilecek, Torba Yasa'da var mı, Resmi Gazete'de ne zaman yayımlanır? İşte, konu hakkında ayrıntılar…

3600 EK GÖSTERGE çıktı mı, Torba Yasa’da var mı, ne zaman çıkacak? 3600 Ek gösterge 2024 son durum!

3600 EK GÖSTERGEDE GÜNCEL SON DURUM

3600 ek gösterge, devlet memurları için büyük bir beklenti konusu. Bakan Işıkhan'ın açıklamalarına göre, bu düzenlemenin yakın zamanda hayata geçirilmesi planlanıyor. Bu gelişme, özellikle birinci döneme yükselen devlet memurlarını yakından ilgilendiriyor.

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3600 EK GÖSTERGE çıktı mı, Torba Yasa’da var mı, ne zaman çıkacak? 3600 Ek gösterge 2024 son durum!

3600 EK GÖSTERGE İÇİN BEKLENEN GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ!

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüştü. Görüşmede; 1'inci Dereceye 3600 Ek Gösterge verilmesi ile ilgili çalışmaların bir an önce başlaması ve ivedi olarak hayata geçirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıya Ali Yalçın ve Vedat Işıkhan'ın yanı sıra Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul da katıldı.

3600 EK GÖSTERGE çıktı mı, Torba Yasa’da var mı, ne zaman çıkacak? 3600 Ek gösterge 2024 son durum!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:

"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."

3600 EK GÖSTERGE çıktı mı, Torba Yasa’da var mı, ne zaman çıkacak? 3600 Ek gösterge 2024 son durum!

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

3600 ek gösterge düzenlemesi memur ve memur emeklilerini yakından ilgilendiriyor. Yaklaşık 5,3 milyon kamu çalışanını ilgilendiren düzenleme, memurların unvan, görev, sorumluluk ve hizmet sürelerine göre maaş hesaplamalarında önemli bir rol oynuyor.

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