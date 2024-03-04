Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber 3600 EK GÖSTERGE Torba Yasa’da var mı, ne zaman çıkacak? 3600 Ek gösterge 2024 gelişmeleri
Giriş Tarihi: 04.03.2024 15:11 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 15:11

3600 EK GÖSTERGE Torba Yasa’da var mı, ne zaman çıkacak? 3600 Ek gösterge 2024 gelişmeleri

3600 ek gösterge gelişmeleri TBMM gündemi ile birlikte yakından takip ediliyor. Memurların maaşlarına büyük oranda etki edecek olan ek gösterge için gözler Meclis'e çevrilmişken konu hakkında açıklama Bakan Vedat Işıkhan'dan geldi. Işıkhan "Birinci dereceye yükselen devlet memurları için 3600 ek gösterge düzenlemesini en kısa sürede hayata geçireceğiz." açıklamasında bulundu. Peki, 3600 ek gösterge Torba Yasa'da var mı, Mecis'te onaylandı mı, ne zaman çıkacak?

3600 EK GÖSTERGE Torba Yasa’da var mı, ne zaman çıkacak? 3600 Ek gösterge 2024 gelişmeleri

3600 Ek gösterge, torba yasa ile birlikte gündemde. Türkiye'de kamu personeli için uzun süredir beklenen düzenleme için Bakan Işıkhan açıklamalarda bulundu. Peki, 3600 Ek gösterge çıktı mı, Torba Yasa'da var mı, son durum ne? İşte, detaylar...

3600 EK GÖSTERGE Torba Yasa’da var mı, ne zaman çıkacak? 3600 Ek gösterge 2024 gelişmeleri

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Memurların aylık maaşları, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde ek gösterge önemli bir unsurdur.

Ek göstergenin yüksek olması emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin de yüksek olacağı anlamına geliyor. Bu nedenle memurlar bulunmuş oldukları unvanlarının 1. derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
3600 EK GÖSTERGE Torba Yasa’da var mı, ne zaman çıkacak? 3600 Ek gösterge 2024 gelişmeleri

3600 EK GÖSTERGEDE GÜNCEL SON DURUM

3600 ek gösterge, devlet memurları için büyük bir beklenti konusu. Bakan Işıkhan'ın açıklamalarına göre, bu düzenlemenin yakın zamanda hayata geçirilmesi planlanıyor. Bu gelişme, özellikle birinci döneme yükselen devlet memurlarını yakından ilgilendiriyor.

3600 EK GÖSTERGE Torba Yasa’da var mı, ne zaman çıkacak? 3600 Ek gösterge 2024 gelişmeleri

3600 EK GÖSTERGE İÇİN BEKLENEN GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ!

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüştü. Görüşmede; 1'inci Dereceye 3600 Ek Gösterge verilmesi ile ilgili çalışmaların bir an önce başlaması ve ivedi olarak hayata geçirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıya Ali Yalçın ve Vedat Işıkhan'ın yanı sıra Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul da katıldı.

3600 EK GÖSTERGE Torba Yasa’da var mı, ne zaman çıkacak? 3600 Ek gösterge 2024 gelişmeleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:

"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."

SON DAKİKA