Giriş Tarihi: 04.03.2024 15:11
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
15:11
3600 EK GÖSTERGE Torba Yasa’da var mı, ne zaman çıkacak? 3600 Ek gösterge 2024 gelişmeleri
3600 ek gösterge gelişmeleri TBMM gündemi ile birlikte yakından takip ediliyor. Memurların maaşlarına büyük oranda etki edecek olan ek gösterge için gözler Meclis'e çevrilmişken konu hakkında açıklama Bakan Vedat Işıkhan'dan geldi. Işıkhan "Birinci dereceye yükselen devlet memurları için 3600 ek gösterge düzenlemesini en kısa sürede hayata geçireceğiz." açıklamasında bulundu. Peki, 3600 ek gösterge Torba Yasa'da var mı, Mecis'te onaylandı mı, ne zaman çıkacak?