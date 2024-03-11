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Haberler Fotohaber 3600 EK GÖSTERGE Torba Yasa’da var mı, ne zaman çıkacak? 3600 Ek gösterge 2024 gelişmeleri!
Giriş Tarihi: 11.03.2024 09:16 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 09:16

3600 EK GÖSTERGE Torba Yasa’da var mı, ne zaman çıkacak? 3600 Ek gösterge 2024 gelişmeleri!

3600 ek gösterge gelişmeleri TBMM gündemi ile birlikte yakından takip ediliyor. Milyonlarca kamu görevlisinin gündeminde yer alan konu hakkında Bakan Vedat Işıkhan "Birinci dereceye yükselen devlet memurları için 3600 ek gösterge düzenlemesini en kısa sürede hayata geçireceğiz." açıklamasında bulundu. Bu açıklama sonrasında ise gözler Meclis'in konu hakkındaki Torba Yasa çalışmalarına çevrildi. Peki, 3600 ek gösterge Torba Yasa'da var mı, Mecis'te onaylandı mı, ne zaman çıkacak?

3600 EK GÖSTERGE Torba Yasa’da var mı, ne zaman çıkacak? 3600 Ek gösterge 2024 gelişmeleri!

Türkiye'de uzun süredir gündemde olan 3600 Ek gösterge, Torba Yasa maddeleri ile birlikte yeniden gündemde. Türkiye'de kamu personeli için uzun süredir beklenen düzenlemede gözler resmi açıklamalara çevrildi. Bakan Işıkhan'ın açıklamalarda bulunduğu konu hakkında gelişmeleri yakından takip eden Kamu çalışanları "3600 Ek gösterge çıktı mı, ne zaman verilecek?" sorularına yanıt arıyor. İşte, güncel son durum…

3600 EK GÖSTERGE Torba Yasa’da var mı, ne zaman çıkacak? 3600 Ek gösterge 2024 gelişmeleri!

3600 EK GÖSTERGEDE GÜNCEL SON DURUM

3600 ek gösterge, devlet memurları için büyük bir beklenti konusu. Bakan Işıkhan'ın açıklamalarına göre, bu düzenlemenin yakın zamanda hayata geçirilmesi planlanıyor. Bu gelişme, özellikle birinci döneme yükselen devlet memurlarını yakından ilgilendiriyor.

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3600 EK GÖSTERGE Torba Yasa’da var mı, ne zaman çıkacak? 3600 Ek gösterge 2024 gelişmeleri!

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

3600 ek gösterge düzenlemesi memur ve memur emeklilerini yakından ilgilendiriyor. Yaklaşık 5,3 milyon kamu çalışanını ilgilendiren düzenleme, memurların unvan, görev, sorumluluk ve hizmet sürelerine göre maaş hesaplamalarında önemli bir rol oynuyor.

Ek göstergenin yüksek olması emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin de yüksek olacağı anlamına geliyor. Bu nedenle memurlar bulunmuş oldukları unvanlarının 1. derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istiyor.

3600 EK GÖSTERGE Torba Yasa’da var mı, ne zaman çıkacak? 3600 Ek gösterge 2024 gelişmeleri!

MEMURLARIN BEKLENTİSİ YÜKSEK

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, 3600 ek gösterge vaadinin ivedilikle hayata geçirilmesini istedi. Tonbul, düzenlemenin hem ikramiye hem de aylığı yükselteceğini ifade etti.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, 7. Dönem Toplu Sözleşmesinde kayıt altına alınan birinci dereceye gelen kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesi vaadinin ivedilikle hayata geçirilmesini istedi.

3600 EK GÖSTERGE Torba Yasa’da var mı, ne zaman çıkacak? 3600 Ek gösterge 2024 gelişmeleri!

Tonbul, ek gösterge düzenlemesinin, Memur-Sen tarafından 6. Dönem Toplu Sözleşmesinde hüküm altına alındığını anımsatarak, bu doğrultudaki adımlarla 5,3 milyon kamu görevlisi ve emeklisinin ek göstergesinin düzenlendiğini ve emekli aylıklarında önemli artışlar yapıldığını söyledi.

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