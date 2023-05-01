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Haberler Fotohaber 45 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak, atama tercihleri hangi tarihte yapılacak? İşte öğretmen atama sonuçları ve atama takvimi
Giriş Tarihi: 01.05.2023 13:55 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 13:55

45 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak, atama tercihleri hangi tarihte yapılacak? İşte öğretmen atama sonuçları ve atama takvimi

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 45 bin öğretmen alımına ilişkin atama takvimi ile branş bazında kontenjan dağılımına ilişkin bilgileri kamuoyuna sunmuştu. Öğretmen ataması ön başvuruları 27 Mart- 1 Nisan tarihleri arasında yapılmış ön başvuruyu geçen öğretmen adayları 7-16 Nisan tarihleri arasında sözlü mülakata girmişlerdi. Sözlü mülakat sonuçlarının 18 Nisan'da açıklanmasının ardından adaylar atama sonuçlarının açıklanacağı tarihi büyük sabırsızlıkla beklemeye başladı. Öğretmen adayları "Atama tercihleri ne zaman yapılacak ve 45 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı bir televizyon programında atama için tarih vermişti. Peki, 45 bin öğretmen ataması tercihleri ne zaman yapılacak ve sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte öğretmen atama sonuçları ve atama tarihi.

45 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak, atama tercihleri hangi tarihte yapılacak? İşte öğretmen atama sonuçları ve atama takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 27 Mart-1 Nisan tarihlerinde öğretmen atamaları için ön başvurular alınmış ve 7-16 Nisan'da adaylar sözlü mülakata girmişlerdi. Sözlü mülakat puanlarının açıklanmasının ardından nefesler tutuldu. Başvuru işlemlerini tamamlayan yüzbinlerce öğretmen adayı atama tercihlerini ne zaman yapacaklarını ve atama sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. 1 Eylül'den itibaren okullarında göreve başlayacakları açıklanan adaylar, 45 bin öğretmen ataması tercihleri ne zaman yapılacak ve sonuçlar hangi gün açıklanacak sorularını araştırmaya devam ediyor. Peki, 45 bin öğretmen atama tercihleri ne zaman yapılacak ve sonuçları kaç gün sonra açıklanacak? İşte detaylar…

45 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak, atama tercihleri hangi tarihte yapılacak? İşte öğretmen atama sonuçları ve atama takvimi

ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sözlü sınav sonuçlarının 18 Nisan'da açıklanmasının ardından sıra atama tercihleri kısmına geldi. Sözlü mülakattan geçen öğretmen adaylarının büyük bir heyecanla beklediği atama tercihleri 2-6 Mayıs tarihleri arasında yapılacaktır.

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45 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak, atama tercihleri hangi tarihte yapılacak? İşte öğretmen atama sonuçları ve atama takvimi

ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yeni öğretmen atamasına ilişkin yaptığıaçıklamada atama sonuçlarının 8 Mayıs'ta açıklanacağı müjdesini verdi:

"Öğretmen adaylarımızın ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Mart-1 Nisan tarihleri arasında alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 4 Nisan'da ilan edilecek.Sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 18 Nisan'da açıklanacak. Öğretmen adaylarının atama tercihlerini 2-6 Mayıs tarihleri arasında alacağız, atama sonuçlarını ise 8 Mayıs'ta açıklayacağız. Öğretmenlerimiz 1 Eylül'den itibaren de okullarında görevlerine başlayacak. Sürecin eğitim ailemize katılacak tüm öğretmen adaylarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

45 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak, atama tercihleri hangi tarihte yapılacak? İşte öğretmen atama sonuçları ve atama takvimi

1 EYLÜL'DE SINIFLARINDA OLACAKLAR!

Öğretmenler 1 Eylül'den itibaren okullarında göreve başlayacak, öğrencileriyle buluşacaklardır.

MEB 45 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLAR

Sınıf öğretmenliği: 7 bin 878
Rehberlik: 3 bin 604
Okul öncesi öğretmenliği: 3 bin 269
İlköğretim matematik öğretmenliği: 2 bin 656
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği: 2 bin 604

Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 103 alandan atama yapılacağına işaret eden Özer, bu kapsamda en fazla atama yapılacak beş alana ilişkin şu bilgileri vermişti;

"45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı."

2023 45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI TAKVİMİ:

45 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak, atama tercihleri hangi tarihte yapılacak? İşte öğretmen atama sonuçları ve atama takvimi
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