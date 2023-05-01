45 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak, atama tercihleri hangi tarihte yapılacak? İşte öğretmen atama sonuçları ve atama takvimi

1 EYLÜL'DE SINIFLARINDA OLACAKLAR!

Öğretmenler 1 Eylül'den itibaren okullarında göreve başlayacak, öğrencileriyle buluşacaklardır.

MEB 45 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLAR

Sınıf öğretmenliği: 7 bin 878

Rehberlik: 3 bin 604

Okul öncesi öğretmenliği: 3 bin 269

İlköğretim matematik öğretmenliği: 2 bin 656

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği: 2 bin 604

Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 103 alandan atama yapılacağına işaret eden Özer, bu kapsamda en fazla atama yapılacak beş alana ilişkin şu bilgileri vermişti;

"45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı."

2023 45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI TAKVİMİ: