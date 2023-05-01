45 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak, atama tercihleri hangi tarihte yapılacak? İşte öğretmen atama sonuçları ve atama takvimi

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 45 bin öğretmen alımına ilişkin atama takvimi ile branş bazında kontenjan dağılımına ilişkin bilgileri kamuoyuna sunmuştu. Öğretmen ataması ön başvuruları 27 Mart- 1 Nisan tarihleri arasında yapılmış ön başvuruyu geçen öğretmen adayları 7-16 Nisan tarihleri arasında sözlü mülakata girmişlerdi. Sözlü mülakat sonuçlarının 18 Nisan'da açıklanmasının ardından adaylar atama sonuçlarının açıklanacağı tarihi büyük sabırsızlıkla beklemeye başladı. Öğretmen adayları "Atama tercihleri ne zaman yapılacak ve 45 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı bir televizyon programında atama için tarih vermişti. Peki, 45 bin öğretmen ataması tercihleri ne zaman yapılacak ve sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte öğretmen atama sonuçları ve atama tarihi.