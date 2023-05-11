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Haberler Fotohaber 45 bin öğretmen atamasına ek atama olacak mı? MEB ek atama yapılacak mı 2023? Ek atama branş ve kontenjanlar
Giriş Tarihi: 11.05.2023 10:42 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023 10:42

45 bin öğretmen atamasına ek atama olacak mı? MEB ek atama yapılacak mı 2023? Ek atama branş ve kontenjanlar

9 Mayıs' ta MEB'in gerçekleştirdiği son yılların en büyük öğretmen ataması için muhteşem bir tören yapılmış sonuçlar e-Devlet üzerinden açıklanmıştı. 45 bin öğretmen atamasının sona ermesinin ardından kontenjana giremeyip atanamayan öğretmen adayları ek atama olup olmadığını merak ediyor. 45 bin öğretmen atamasına ek atama yapılacak mı sorusu sorgulanıyor. Peki, MEB sözleşmeli öğretmen ek atama olacak mı, ne zaman? İşte, ek atama hakkında tüm merak edilenler, branş ve kontenjan dağılımı.

45 bin öğretmen atamasına ek atama olacak mı? MEB ek atama yapılacak mı 2023? Ek atama branş ve kontenjanlar

45 bin öğretmen atamasına ek atama yapılacak mı 2023 gündemi meşgul etmeye devam ediyor. 8 Mayıs'ta son yılların en büyük ataması ile atanan öğretmenler 1 Eylül'de okullarının başında olacak. Kontenjana giremeyip atanamayan öğretmen adayları MEB ek atama olup olmayacağını sorguluyor. Peki, MEB sözleşmeli öğretmen ek atama olacak mı, ne zaman? İşte, ek atama hakkında tüm merak edilenler, branş ve kontenjan dağılımı.

45 bin öğretmen atamasına ek atama olacak mı? MEB ek atama yapılacak mı 2023? Ek atama branş ve kontenjanlar

2023 MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN EK ATAMA OLUR MU 2023?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmen atamalarına ilişkin yaptığı açıklamada 'ek atama olur mu?' sorusunun cevabını verdi. Öğretmenlerin beklentilerini karşılayacak yeni müjdelerin verilebileceğini dile getiren Bakan Özer, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

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45 bin öğretmen atamasına ek atama olacak mı? MEB ek atama yapılacak mı 2023? Ek atama branş ve kontenjanlar

5 bin öğretmen atamasına ek atama için henüz tarih konusunda resmi bir açıklama gelmedi. Bakan Özer'in umut vaadeden açıklamasının ardından binlerce öğretmen adayı bekleyişe geçerken Milli Eğitim Bakanlığı 2023 yılında öğretmen atamalarına toplam 45 bin kontenjan ayırdı. Öğretmen ataması ön başvuru süreci 27 Mart-1 Nisan tarihleri arasında alınırken. Sözlü sınavlar 7-16 Nisan tarihleri arasında uygulandı. Öğretmenlerin sözlü sınav sonuçları ise 18 Nisan'da erişime açıldı.

45 bin öğretmen atamasına ek atama olacak mı? MEB ek atama yapılacak mı 2023? Ek atama branş ve kontenjanlar

"Her yıl atama oluyor. Yani inşallah öğretmenlerimizin beklentilerini karşılayacak şekilde yeni atamalarla müjdeler veririz."

45 bin öğretmen atamasına ek atama olacak mı? MEB ek atama yapılacak mı 2023? Ek atama branş ve kontenjanlar

45 bin öğretmen alımı için tercih işlemleri 2-6 Mayıs tarihleri arasında tamamlandı. Yüzlerce öğretmenin beklediği öğretmen ataması tercih sonuçları 8 Mayıs'ta e-Devlet üzerinden erişime açıldı. Öğretmenler ise 9 Eylül'de ders başı yapacaklar.

Ek atamayla ilgili gelişmeler yaşandıkça haberimize ekleyeceğiz. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

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