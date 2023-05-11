45 bin öğretmen atamasına ek atama olacak mı? MEB ek atama yapılacak mı 2023? Ek atama branş ve kontenjanlar

45 bin öğretmen atamasına ek atama yapılacak mı 2023 gündemi meşgul etmeye devam ediyor. 8 Mayıs'ta son yılların en büyük ataması ile atanan öğretmenler 1 Eylül'de okullarının başında olacak. Kontenjana giremeyip atanamayan öğretmen adayları MEB ek atama olup olmayacağını sorguluyor. Peki, MEB sözleşmeli öğretmen ek atama olacak mı, ne zaman? İşte, ek atama hakkında tüm merak edilenler, branş ve kontenjan dağılımı.