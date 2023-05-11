Giriş Tarihi: 11.05.2023 10:42
Güncelleme Tarihi: 11.05.2023
10:42
45 bin öğretmen atamasına ek atama olacak mı? MEB ek atama yapılacak mı 2023? Ek atama branş ve kontenjanlar
9 Mayıs' ta MEB'in gerçekleştirdiği son yılların en büyük öğretmen ataması için muhteşem bir tören yapılmış sonuçlar e-Devlet üzerinden açıklanmıştı. 45 bin öğretmen atamasının sona ermesinin ardından kontenjana giremeyip atanamayan öğretmen adayları ek atama olup olmadığını merak ediyor. 45 bin öğretmen atamasına ek atama yapılacak mı sorusu sorgulanıyor. Peki, MEB sözleşmeli öğretmen ek atama olacak mı, ne zaman? İşte, ek atama hakkında tüm merak edilenler, branş ve kontenjan dağılımı.