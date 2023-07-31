65 YAŞ ÜSTÜ ÜCRETSİZ ULAŞIM KALKIYOR MU? | 65 yaş üzeri toplu taşıma ücretli mi olacak, kaldırıldı mı?

65 YAŞ ÜSTÜ ÜCRETSİZ ULAŞIM KALKTI MI, ÜCRETLİ Mİ OLACAK?

Ülkemizde 4 Mart 2014'den itibaren yürürlükte olan Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği kapsamında Türk vatandaşı olan 65 yaş ve üzeri kişiler toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanıyor.

Türk vatandaşı olan altmış beş yaş ve üzeri kişiler, demiryolları ve denizyollarının şehiriçi hatları ile belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanma uygulamasına devam ediliyor.