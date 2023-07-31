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Haberler Fotohaber 65 YAŞ ÜSTÜ ÜCRETSİZ ULAŞIM KALKIYOR MU? | 65 yaş üzeri toplu taşıma ücretli mi olacak, kaldırıldı mı?
Giriş Tarihi: 31.07.2023 13:57 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 13:57

65 YAŞ ÜSTÜ ÜCRETSİZ ULAŞIM KALKIYOR MU? | 65 yaş üzeri toplu taşıma ücretli mi olacak, kaldırıldı mı?

Ülkemizde 4 Mart 2014'den itibaren yürürlükte olan Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği kapsamında Türk vatandaşı olan 65 yaş ve üzeri kişiler toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanıyor. Son zamanlarda yaşanan akaryakıt fiyat artışlarının ardından ulaşım maliyetlerinin artmasıyla Burdur Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi, 65 yaş üstü vatandaşları ilgilendiren önemli bir karara imza attı. Yaşanan gelişmeler sebebiyle pek çok vatandaş 65 yaş yaş üzeri ücretsiz ulaşım kalktı mı? 65 yaş üzeri toplu taşıma ücretli mi olacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte, tüm merak edilenler…

65 YAŞ ÜSTÜ ÜCRETSİZ ULAŞIM KALKIYOR MU? | 65 yaş üzeri toplu taşıma ücretli mi olacak, kaldırıldı mı?

65 yaş üstü ücretsiz ulaşım kalkıyor mu sorusu artan maliyetler sonrası vatandaşın gündemine oturdu. Burdur'da 65 yaş üzeri toplu taşımanın ücretli olmasına ilişkin alınan karar sonrası binlerce vatandaş 65 yaş üzeri toplu taşıma ücretli mi olacak, kaldırıldı mı? sorularına yanıt arıyor. İşte, yanıtı…

65 YAŞ ÜSTÜ ÜCRETSİZ ULAŞIM KALKIYOR MU? | 65 yaş üzeri toplu taşıma ücretli mi olacak, kaldırıldı mı?

65 YAŞ ÜSTÜ ÜCRETSİZ ULAŞIM KALKTI MI, ÜCRETLİ Mİ OLACAK?

Ülkemizde 4 Mart 2014'den itibaren yürürlükte olan Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği kapsamında Türk vatandaşı olan 65 yaş ve üzeri kişiler toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanıyor.

Türk vatandaşı olan altmış beş yaş ve üzeri kişiler, demiryolları ve denizyollarının şehiriçi hatları ile belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanma uygulamasına devam ediliyor.

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65 YAŞ ÜSTÜ ÜCRETSİZ ULAŞIM KALKIYOR MU? | 65 yaş üzeri toplu taşıma ücretli mi olacak, kaldırıldı mı?

65 YAŞ ÜSTÜ İSTANBULKART NASIL BAŞVURU YAPILIR?

65 yaşını dolduran her Türk vatandaşı, 65 Yaş üstü İstanbulkart'ını kullanabilmektedir. 65 Yaş üstü İstanbulkart' başvuru yapmanın iki yolu bulunuyor.

65 YAŞ ÜSTÜ ÜCRETSİZ ULAŞIM KALKIYOR MU? | 65 yaş üzeri toplu taşıma ücretli mi olacak, kaldırıldı mı?

1-65 Yaş Kart alacak kişiler, ilk kez veya kayıp nedeniyle başvuruda bulunuyorsanız; https://bireysel.istanbulkart.istanbul/ linki üzerinden online kart başvurusu yapılabilirsiniz.

65 YAŞ ÜSTÜ ÜCRETSİZ ULAŞIM KALKIYOR MU? | 65 yaş üzeri toplu taşıma ücretli mi olacak, kaldırıldı mı?

2- Size en yakın başvuru merkezine giderek başvuru da bulunabilirsiniz.

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