65 YAŞ ÜSTÜ ÜCRETSİZ ULAŞIM KALKIYOR MU? | 65 yaş üzeri toplu taşıma ücretli mi olacak, kaldırıldı mı?

Ülkemizde 4 Mart 2014'den itibaren yürürlükte olan Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği kapsamında Türk vatandaşı olan 65 yaş ve üzeri kişiler toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanıyor. Son zamanlarda yaşanan akaryakıt fiyat artışlarının ardından ulaşım maliyetlerinin artmasıyla Burdur Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi, 65 yaş üstü vatandaşları ilgilendiren önemli bir karara imza attı. Yaşanan gelişmeler sebebiyle pek çok vatandaş 65 yaş yaş üzeri ücretsiz ulaşım kalktı mı? 65 yaş üzeri toplu taşıma ücretli mi olacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte, tüm merak edilenler…