65 yaş üstü ücretsiz ulaşım son dakika: İki şehirde yeni karar! 65 yaş üstü ücretsiz toplu taşıma kartı kalktı mı?

65 yaş üstü ücretsiz ulaşım hakkında son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Burdur ve Aksaray şehirlerinde alınan kararlar ardından İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm şehirlerde 65 yaş üzeri toplu taşıma bitti mi sorusu yanıt arıyor. 65 yaşın üzerindeki vatandaşların ücretsiz faydalandığı toplu ulaşım kararı gündemde. İptal olma ihtimali ile 65 yaş üstü otobüs ücreti ne kadar 2023 sorusu yanıt aramaya başladı. En çok araştırılanlar arasında İstanbulkart var. Peki, 65 yaş üstü ücretsiz ulaşım bitecek mi, kalktı mı? İşte, tüm merak edilenler…