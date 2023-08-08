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Haberler Fotohaber 65 yaş üstü ücretsiz ulaşım son dakika: İki şehirde yeni karar! 65 yaş üstü ücretsiz toplu taşıma kartı kalktı mı?
Giriş Tarihi: 08.08.2023 21:26 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 21:32

65 yaş üstü ücretsiz ulaşım son dakika: İki şehirde yeni karar! 65 yaş üstü ücretsiz toplu taşıma kartı kalktı mı?

65 yaş üstü ücretsiz ulaşım hakkında son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Burdur ve Aksaray şehirlerinde alınan kararlar ardından İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm şehirlerde 65 yaş üzeri toplu taşıma bitti mi sorusu yanıt arıyor. 65 yaşın üzerindeki vatandaşların ücretsiz faydalandığı toplu ulaşım kararı gündemde. İptal olma ihtimali ile 65 yaş üstü otobüs ücreti ne kadar 2023 sorusu yanıt aramaya başladı. En çok araştırılanlar arasında İstanbulkart var. Peki, 65 yaş üstü ücretsiz ulaşım bitecek mi, kalktı mı? İşte, tüm merak edilenler…

65 yaş üstü ücretsiz ulaşım son dakika: İki şehirde yeni karar! 65 yaş üstü ücretsiz toplu taşıma kartı kalktı mı?

65 yaş üstü ücretsiz ulaşım son durum araştırılıyor. İki şehirde alınan yeni kararlar ardından diğer illerde de araştırmalar hız kazandı. Ücretli tarifeye geçilip geçilmeyeceği merak konusu. 65 yaş üzeri toplu taşıma ücretsiz olmaya devam edecek mi gündemdeki yerini aldı. Otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, vapur için otobüs ücreti araştırılmaya devam ediyor. 65 yaş üstü ücretsiz ulaşım bitti mi, bitecek mi? İşte, yanıtlar...

65 yaş üstü ücretsiz ulaşım son dakika: İki şehirde yeni karar! 65 yaş üstü ücretsiz toplu taşıma kartı kalktı mı?

65 YAŞ ÜSTÜ ÜCRETSİZ ULAŞIM KALKTI MI, ÜCRETLİ Mİ OLACAK?

Ülkemizde 4 Mart 2014'den itibaren yürürlükte olan Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği kapsamında Türk vatandaşı olan 65 yaş ve üzeri kişiler toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanıyor.

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65 yaş üstü ücretsiz ulaşım son dakika: İki şehirde yeni karar! 65 yaş üstü ücretsiz toplu taşıma kartı kalktı mı?

Türk vatandaşı olan altmış beş yaş ve üzeri kişiler, demiryolları ve denizyollarının şehiriçi hatları ile belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanma uygulamasına devam ediliyor.

İki şehirde bu uygulamaya son verildi:

65 yaş üstü ücretsiz ulaşım son dakika: İki şehirde yeni karar! 65 yaş üstü ücretsiz toplu taşıma kartı kalktı mı?

65 YAŞ ÜZERİ TOPLU TAŞIMA BURDUR'DA ÜCRETLİ OLDU!

Burdur'da toplu taşıma hizmeti veren Burdur Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi, yaptığı yazılı açıklamada ücretsiz binişlerin bitirilmesi konusunda karar aldıklarını duyurdu. Önceden 65 yaş üstü vatandaşların, basın mensuplarının ve bazı iş kollarında çalışanların ücretsiz olarak yararlandıkları bu hizmetten artık para alınacak.

65 yaş üstü ücretsiz ulaşım son dakika: İki şehirde yeni karar! 65 yaş üstü ücretsiz toplu taşıma kartı kalktı mı?

AKSARAY'DA DA 65 YAŞ ÜSTÜ ÜCRETSİZ ULAŞIM KALKTI!
Aksaray Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Veysel Öztürk, alınan kararla 15 Ekim 2023 tarihinden itibaren 65 yaş üstü vatandaşların minibüslerde ücretsiz taşınmasının son bulacağını açıkladı:

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