65 yaş üstü ücretsiz ulaşım kalktı mı, iptal mi edildi? 65 yaş üzeri ücretsiz toplu taşımada son durum ne, otobüsler hangi günler ücretsiz olacak?

65 yaş üzeri ücretsiz toplu taşıma kalktı mı, ücretli mi oldu soruları yanıt arıyor. Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB), ücretsiz toplu taşıma kullanım hakkı ile ilgili yeni bir karar aldı. Bu hak kapsamında yer alan 65 yaş üzeri vatandaşlar için kısıtlama yoluna gidildi. Şimdi 65 yaş üstü ücretsiz ulaşım kalktı mı, iptal mi edildi toplu taşıma ücretli mi oldu soruları yanıt arıyor. Alınan karara göre, Türkiye genelinde her ay yalnızca 4 gün ücretsiz taşıma yapılacak. Peki, 65 yaş üstü ücretsiz ulaşım kaldırıldı mı, otobüsler ücretli mi oldu, hangi günler ücretsiz yolcu taşınacak? İşte son dakika 65 yaş üzeri ulaşıma kısıtlama kararı son durum ve detaylar…