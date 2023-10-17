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Giriş Tarihi: 17.10.2023 10:10 Güncelleme Tarihi: 17.10.2023 10:10

65 yaş üstü ücretsiz ulaşım kalktı mı, iptal mi edildi? 65 yaş üzeri ücretsiz toplu taşımada son durum ne, otobüsler hangi günler ücretsiz olacak?

65 yaş üstü ücretsiz ulaşım son durum Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği açıklaması sonrası merak ediliyor. 2014 yılından beri toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşları ilgilendiren önemli bir karar alındı. Kısıtlama kararı sonrası 65 yaş yaş üstü ücretsiz ulaşım kalktı mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde özel halk otobüslerinin 65 yaş üzeri vatandaşlara ücretsiz hizmet vereceği günler değişti. Peki, 65 yaş üzeri ücretsiz toplu taşıma kaldırıldı mı, ücretli mi oldu, hangi günler ücretsiz kullanılacak? İşte, son dakika 65 yaş ücretsiz ulaşıma kısıtlama kararı ve ücretsiz olan günler...

65 Yaş Üstü Ücretsiz Ulaşım Son Durum: Kısıtlama kararı! 65 yaş üzeri ücretsiz ulaşım kalktı mı, iptal mi edildi, otobüsler ücretli mi oldu?

65 yaş üzeri ücretsiz toplu taşıma kalktı mı, ücretli mi oldu soruları yanıt arıyor. Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB), ücretsiz toplu taşıma kullanım hakkı ile ilgili yeni bir karar aldı. Bu hak kapsamında yer alan 65 yaş üzeri vatandaşlar için kısıtlama yoluna gidildi. Şimdi 65 yaş üstü ücretsiz ulaşım kalktı mı, iptal mi edildi toplu taşıma ücretli mi oldu soruları yanıt arıyor. Alınan karara göre, Türkiye genelinde her ay yalnızca 4 gün ücretsiz taşıma yapılacak. Peki, 65 yaş üstü ücretsiz ulaşım kaldırıldı mı, otobüsler ücretli mi oldu, hangi günler ücretsiz yolcu taşınacak? İşte son dakika 65 yaş üzeri ulaşıma kısıtlama kararı son durum ve detaylar…

65 Yaş Üstü Ücretsiz Ulaşım Son Durum: Kısıtlama kararı! 65 yaş üzeri ücretsiz ulaşım kalktı mı, iptal mi edildi, otobüsler ücretli mi oldu?

SON DAKİKA 65 YAŞ ÜSTÜ ÜCRETSİZ ULAŞIM KALKTI MI, İPTAL Mİ EDİLDİ?

Özel halk otobüsü esnafı, ücretsiz toplu taşımadan yararlanan vatandaşlara Türkiye genelinde her ayın sadece 4 günü hizmet vermeyi kararlaştırdı.

Ücretsiz toplu taşımadan faydalanan gruplar arasında 65 yaş üstü de yer alıyor. Dolayısıyla 65 yaş üstü vatandaşlar da ücretsiz taşıma hakkından ayda sadece 4 gün yararlanabilecek.

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65 Yaş Üstü Ücretsiz Ulaşım Son Durum: Kısıtlama kararı! 65 yaş üzeri ücretsiz ulaşım kalktı mı, iptal mi edildi, otobüsler ücretli mi oldu?

ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ÜCRETLİ Mİ OLDU, HANGİ GÜNLER ÜCRETSİZ YOLCU TAŞIYACAK?

Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) Başkanı Ercan Soydaş, Türkiye genelindeki tüm özel halk otobüslerinin yalnızca her ayın 1'i ile 4'ü arası ücretsiz yolcu taşıyacağını bildirdi.

Soydaş, "Ayın geri kalan kısmında onlardan rica ediyoruz, lütfen kamu araçlarını kullansınlar veya alternatif toplu taşıma araçlarını tercih etsinler" dedi.

65 Yaş Üstü Ücretsiz Ulaşım Son Durum: Kısıtlama kararı! 65 yaş üzeri ücretsiz ulaşım kalktı mı, iptal mi edildi, otobüsler ücretli mi oldu?

"BAKANLIK DESTEĞİ İKİ GÜN KARŞILAMAYA YETİYOR"

TÖHOB üyeleri, Ankara Ticaret Odası'nda (ATO) içlerinde 65 yaş üstü vatandaşların da olduğu ücretsiz taşıma hakkı olan 18 farklı grup hakkında karar almak için bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının özel halk otobüslerine olan desteğini yetersiz bulduklarını dile getiren otobüs şoförleri, söz konusu desteklerin sadece 2 günlük maliyetlerini karşıladığını öne sürdü.

TÖHOB Başkanı Ercan Soydaş, burada yaptığı konuşmada, kendilerinin bugüne kadar fedakarlık yaptığını fakat son raddeye geldiklerini söyledi.

65 Yaş Üstü Ücretsiz Ulaşım Son Durum: Kısıtlama kararı! 65 yaş üzeri ücretsiz ulaşım kalktı mı, iptal mi edildi, otobüsler ücretli mi oldu?

"ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ ÜCRETSİZ ULAŞIMDAN SÜREKLİ YARARLANACAK"

Şehit ve gazi aileleri, emniyet ve basın mensuplarının ücretsiz taşımadan sürekli yararlanabileceğini aktaran Soydaş, şunları kaydetti:

"Bakanlığın verdiği 2 günlük taşıma desteğine biz de 2 günlük bir fedakarlık yapalım. Daha önce açıkladığımız dört grup dışında kalan ve ücretsiz seyahat hakkı olan 18 farklı gruptaki yolcularımızı her ayın 1'i ile 4'ü arası taşıyalım. Geri kalan kısımdan da rica ediyorum. Lütfen kamu araçlarını kullansınlar. Türkiye genelindeki tüm özel otobüsler yalnızca ayın 1'i ile 4'ü arası ücretsiz yolcu taşıyacak. Geriye kalan 26 gün taşımayacak"

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