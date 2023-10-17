65 yaş üstü ücretsiz ulaşım kalktı mı, iptal mi edildi? 65 yaş üzeri ücretsiz toplu taşımada son durum ne, otobüsler hangi günler ücretsiz olacak?

65 yaş üstü ücretsiz ulaşım son durum Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği açıklaması sonrası merak ediliyor. 2014 yılından beri toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşları ilgilendiren önemli bir karar alındı. Kısıtlama kararı sonrası 65 yaş yaş üstü ücretsiz ulaşım kalktı mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde özel halk otobüslerinin 65 yaş üzeri vatandaşlara ücretsiz hizmet vereceği günler değişti. Peki, 65 yaş üzeri ücretsiz toplu taşıma kaldırıldı mı, ücretli mi oldu, hangi günler ücretsiz kullanılacak? İşte, son dakika 65 yaş ücretsiz ulaşıma kısıtlama kararı ve ücretsiz olan günler...