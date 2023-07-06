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Haberler Fotohaber 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? 2023 Emekli zammı sonrası tablo şekillendi! İşte SSK Bağkur emekli maaşı zammı
Giriş Tarihi: 06.07.2023 11:12 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023 11:12

7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? 2023 Emekli zammı sonrası tablo şekillendi! İşte SSK Bağkur emekli maaşı zammı

Emekli zammı 2023 Temmuz-Aralık dönemi için belli oldu. TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon rakamlarına göre emekli zam oranı yüzde 19,78 olarak hesaplandı. Bu orana refah payı da ilave edilecek olup kademeli zam formülü de masada yer alıyor. Bu noktada zamlı maaşlarını almak için geri sayıma geçen milyonlarca emekli, ''7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. 2023 Temmuz zammı ile emekli maaşı zammı tablosu araştırılıyor. İşte, 2023 Emekli zammı sonrası SSK ve Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaşları…

7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? 2023 Emekli zammı sonrası tablo şekillendi! İşte SSK Bağkur emekli maaşı zammı

7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak sorusu yanıt aramaya başladı. Yılın ilk 6 ayına ait enflasyon rakamları ile emekli maaşı zam oranı yüzde 19,78 olarak belirlendi. Başkan Erdoğan'ın açıklamasına göre, bu orana refah payı da eklenecek. Böylece 2023 yılının sonuna kadar geçerli olacak zamlı emekli maaşı tablosu belli olacak. Alacakları yeni aylık tutarlarını merak eden milyonlarca vatandaş SSK ve Bağ-kur en düşük ve en yüksek emekli maaşı zammı araştırmasına başladı. Peki, 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? İşte, 2023 Temmuz emekli zammı sonrası SSK ve Bağ-kur emekli maaşları son durum…

7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? 2023 Emekli zammı sonrası tablo şekillendi! İşte SSK Bağkur emekli maaşı zammı

SON DAKİKA: 6 AYLIK ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU!

Haziran ayı enflasyon rakamları 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon oranı Haziran ayında aylık bazda yüzde 3,92, yıllık bazda ise yüzde 38,21 olarak gerçekleşti.

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7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? 2023 Emekli zammı sonrası tablo şekillendi! İşte SSK Bağkur emekli maaşı zammı

REFAH PAYI HARİÇ TEMMUZ EMEKLİ MAAŞ ZAMMI AÇIKLANDI!

Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç memur ve emekli zam oranı netleşti. 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 19,78, enflasyon farkı dahil 6 aylık memur zammı ise yüzde 17,56 oldu.

Nihai zam oranı refah payı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yürüttüğü çalışmalar sonucu netlik kazanacak. Öte yandan masada emekliye kademeli zam formülü de yer alıyor.

7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? 2023 Emekli zammı sonrası tablo şekillendi! İşte SSK Bağkur emekli maaşı zammı

6 AYLIK ENFLASYON - YÜZDE 19,78

6 AYLIK SSK-BAĞKUR EMEKLİ ZAMMI - YÜZDE 19,78

6 AYLIK MEMUR ENFLASYON FARKI - YÜZDE 11,56

6 AYLIK MEMUR ZAMMI - YÜZDE 17,56

7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? 2023 Emekli zammı sonrası tablo şekillendi! İşte SSK Bağkur emekli maaşı zammı

Emekliye zam düzenlemesinin kademeli olması bekleniyor. Buna göre daha düşük maaşlara daha yüksek zam oranı verilecek. Yüksek maaş alanın alım gücü konusunda bir kaybı olmayacak.

Halen 7.500 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığının aynen devam etmesi bekleniyor. Kademeli artışlar ise kök aylıklara uygulanacak.

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