7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? 2023 Emekli zammı sonrası tablo şekillendi! İşte SSK Bağkur emekli maaşı zammı

Emekli zammı 2023 Temmuz-Aralık dönemi için belli oldu. TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon rakamlarına göre emekli zam oranı yüzde 19,78 olarak hesaplandı. Bu orana refah payı da ilave edilecek olup kademeli zam formülü de masada yer alıyor. Bu noktada zamlı maaşlarını almak için geri sayıma geçen milyonlarca emekli, ''7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. 2023 Temmuz zammı ile emekli maaşı zammı tablosu araştırılıyor. İşte, 2023 Emekli zammı sonrası SSK ve Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaşları…