7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? 2023 Emekli zammı sonrası tablo şekillendi! İşte SSK Bağkur emekli maaşı zammı

Emekliye zam düzenlemesinin kademeli olması bekleniyor. Buna göre daha düşük maaşlara daha yüksek zam oranı verilecek. Yüksek maaş alanın alım gücü konusunda bir kaybı olmayacak.

Halen 7.500 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığının aynen devam etmesi bekleniyor. Kademeli artışlar ise kök aylıklara uygulanacak.