8. Yargı Paketi içeriği ve maddelerinde son durum! 8. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek, genel af var mı?

Giriş Tarihi: 29.01.2024 09:30
Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
09:30
8. Yargı Paketi içeriği, maddeleri, taslağı başlıklı aramalar gündemdeki yerini koruyor. Özellikle hükümlü ve aileleri tarafından araştırılan yeni pakete ilişkin son açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Kanun teklifinin çıkış tarihi hakkında bilgiler veren Bakan Tunç'un açıklaması ardından yargı paketi af araştırmalarına da son nokta koyuldu. Öte yandan denetimli serbestlik düzenlemesine de açıklık getirildi. Peki, 8. Yargı paketi ne zaman yürürlüğe girecek, Meclis'e geldi mi, genel af var mı? İşte, son durum…