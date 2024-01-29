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Haberler Fotohaber 8. Yargı Paketi içeriği ve maddelerinde son durum! 8. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek, genel af var mı?
Giriş Tarihi: 29.01.2024 09:30 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 09:30

8. Yargı Paketi içeriği ve maddelerinde son durum! 8. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek, genel af var mı?

8. Yargı Paketi içeriği, maddeleri, taslağı başlıklı aramalar gündemdeki yerini koruyor. Özellikle hükümlü ve aileleri tarafından araştırılan yeni pakete ilişkin son açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Kanun teklifinin çıkış tarihi hakkında bilgiler veren Bakan Tunç'un açıklaması ardından yargı paketi af araştırmalarına da son nokta koyuldu. Öte yandan denetimli serbestlik düzenlemesine de açıklık getirildi. Peki, 8. Yargı paketi ne zaman yürürlüğe girecek, Meclis'e geldi mi, genel af var mı? İşte, son durum…

8. Yargı Paketi içeriği ve maddelerinde son durum! 8. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek, genel af var mı?

8. Yargı paketi son dakika haberleri arasında takip edilmeye devam ediyor. İlgililer gelen her yeni detay ve açıklama için ajansları takip ediliyor. Meclis'e sunulması beklenen kanun teklifi için geri sayım başladı. Bakan Yılmaz Tunç şubat ayına dikkat çekti. 8. Yargı paketi içeriği ve maddeleri arasında birçok önemli detay dikkat çekiyor. Peki, yargı paketi ne zaman çıkacak? İşte, detaylar…

8. Yargı Paketi içeriği ve maddelerinde son durum! 8. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek, genel af var mı?

8. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ VE MADDELERİ BEKLENİYOR!

''Yargı Hizmetlerinin Etkinliğinin Artırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'' için geri sayım başladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç geçtiğimiz günlerde CNNTürk'te gündeme dair değerlendirmeler yaparken 8. Yargı Paketi ve denetimli serbestlik düzenlemesi hakkında açıklamalarda bulundu. Öte yandan Bakan Tunç paketin çıkışına dair tarih aralığı da verdi.

İşte, konuşmadan başlıklar:

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8. Yargı Paketi içeriği ve maddelerinde son durum! 8. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek, genel af var mı?

DENETİMLİ SERBESTLİKTE ORANSAL DÜZENLEME

Toplumda cezasızlık algısının yaygın olduğunu belirten Bakan Tunç, denetimli serbestliğe dair şu sözleri kaydetti:

"Bu algıyı ortadan kaldırmamız lazım. Düzensizlik algısını ortadan kaldıracak düzenlemelerimiz var. İki yıl ceza almışsa birisi, bir yıl sonra koşullu salıverme süresi dolar. Koşullu salıverme süresi bir yıl olduğunda denetimli serbestlik süresi de bir yıl, o zaman iki yıldan yatacak hiçbir ceza kalmaz. Dolayısıyla iki yıl ceza alan hiç cezaevinde kalmamış olur. Böyle bir durum da tabii özellikle cezası iki yılın altında, üç yılın altında suçlar bakımından 'suç işledi, yanına kar kaldı' şeklinde bir algı var. Burada yaptığımız düzenleme, bir yıllık maktu denetimli serbestlik yerine oran getirmek istiyoruz."

8. Yargı Paketi içeriği ve maddelerinde son durum! 8. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek, genel af var mı?

Yapılacak yeni düzenleme ile bir yıl ceza alan kişinin 6 aylık koşullu salıverme oranın sadece 5'te 1'lik kısmının denetimli serbestlik olmasını istediklerini belirten Tunç, "Yani bunun en az 5 ayını cezaevinde kalmış olsun diyoruz. Taslakta önerimiz bu. Tabii ki milletvekillerimizin takdirinde."

8. Yargı Paketi içeriği ve maddelerinde son durum! 8. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek, genel af var mı?

TEMYİZ SÜRELERİNE DÜZENLEME

Yeni yargı paketinde temyiz sürelerine ilişkin düzenlemelerin de yer alacağına vurgu yapan Tunç, mevcut düzenlemede, iş, hukuk, ceza mahkemelerinde 7, 8, 15 gün gibi farklı temyiz, itiraz süreleri bulunduğunu hatırlattı. Adalet Bakanı Tunç, "Artık bu sorular da ortadan kalkmış olacak. Tek bir yanıt olacak. İki hafta. Bütün davalarda itiraz ve temyizde süre iki hafta olacak. Diyoruz ki, tebliğden itibaren başlasın süre ve iki hafta içinde temyiz edebilsin." dedi.

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