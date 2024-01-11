8. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği 2024: Ceza infaz düzenlemesi son durum! 8. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek?

Giriş Tarihi: 11.01.2024 11:48
Güncelleme Tarihi: 11.01.2024
11:48
8. Yargı Paketi maddeleri, içeriği, kapsamı gündemdeki yerini koruyor. 16 Ocak itibarıyla yeniden mesaiye başlaması beklenen TBMM'nin en çok araştırılan çalışması Adalet Bakanlığı bünyesinde hazırlanan kanun teklifi. Ceza infaz düzenlemesine yönelik oluşturulan yargı paketinde genel af var mı sorusuna Bakan Yılmaz Tunç'tan yanıt gelmişti. Peki, 8. Yargı paketi ne zaman yürürlüğe girecek, son durum ne, Meclis'e geldi mi? İşte, detaylar...