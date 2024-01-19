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Haberler Fotohaber 8. Yargı Paketi son durum 2024: Ceza infaz düzenlemesi! 8. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği neler?
Giriş Tarihi: 19.01.2024 11:49 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 11:49

8. Yargı Paketi son durum 2024: Ceza infaz düzenlemesi! 8. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği neler?

Yargı Paketi maddeleri, taslağı, içeriği gündemde. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan kanun teklifi üzerinde denetimli serbestlik yanı sıra infaz düzenlemesi ile ilgili detaylar araştırılıyor. Öte yandan Bakan Yılmaz Tunç 'un açıklaması ile yanıtlanan genel af çıkacak mı sorusu da araştırılanlar arasında. Peki, 8. Yargı paketi ne zaman çıkacak, Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İşte, çalışmada son durum!

8. Yargı Paketi son durum 2024: Ceza infaz düzenlemesi! 8. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği neler?

8. Yargı paketi taslağı ardından Yargı Hizmetlerinin Etkinliğinin Artırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM gündeminde yerini alacak. Bakan Tunç'un denetimli serbestliğe dair açıklaması ardından ceza ve infaz düzenlemesine yönelik çalışmalar takip ediliyor. Peki, 2024 yargı paketi ne zaman yürürlüğe girecek, maddeleri ve içeriğinde genel af var mı? İşte, tüm ayrıntılar...

8. Yargı Paketi son durum 2024: Ceza infaz düzenlemesi! 8. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği neler?

8. YARGI PAKETİ MADDELERİ İÇİN GERİ SAYIM!

''Yargı Hizmetlerinin Etkinliğinin Artırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklif Taslağı'' için sona yaklaşılıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada "Şunu ifade edebilirim, 60'tan fazla maddeden oluşan bir paket söz konusu, taslak söz konusu. Milletvekillerimiz bunlara yenilerini ilave edebilir ya da uygun görmeyebilir. Takdir onların" çalışmanın yoğunluğu ifade edilmişti.

An itibarıyla beklenen maddeler şöyle:

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8. Yargı Paketi son durum 2024: Ceza infaz düzenlemesi! 8. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği neler?
  • 24 Ocak 2024 tarihi itibarıyla evlenen kadınlar, eşinin soyadı yerine artık yalnızca kendi soyadını taşıyabilecek.
  • Anneye, baba ile çocuk arasındaki soybağının reddi davasını açma imkânı tanınacak.
  • Çocuk evlat edinenlerin adları, evlatlığın kimliğine ana ve baba adı olarak yazılabilecek.
  • 1 Nisan 2024 tarihinden sonra verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararlarına karşı istinaf mahkemesine başvurulabilecek.
  • Hapis cezası gerektiren suçlarda ön ödeme miktarının hesaplanmasında bir gün karşılığı olarak belirlenen 30 TL, 100 TL'ye yükseltilecek.
  • Doğrudan verilen adli para cezalarında kesinlik sınırı 3 bin TL'den 15 bin TL'ye çıkarılacak.
8. Yargı Paketi son durum 2024: Ceza infaz düzenlemesi! 8. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği neler?
  • Hükümlünün koşullu salıverilme süresinin beşte birini denetimli serbestlikte geçirmesi sağlanacak. Böylelikle, her hükümlü cezasının en az yüzde 40'ını cezaevinde çekecek.
  • Denetimli serbestlik süresi 3 yılla sınırlandırılacak.
  • Hükümlülerden 0-6 yaş grubunda çocuğu bulunan kadınlar, maruz kaldığı ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatlarını yalnız idame ettiremeyenler ve 70 yaşını bitirmiş olanlar, koşullu salıverilme için cezaevlerinde geçirmeleri gereken sürenin beşte üçünü ceza infaz kurumlarında geçirmeleri halinde denetimli serbestlikten yararlanabilecek.
  • Kadına şiddetle mücadele kanununda düzenlenen zorlama hapsine itiraz yoluna ilişkin düzenleme yapılacak.
  • Makul sürede yargılanma hakkının ihlâl edildiği iddiasıyla yapılmış ve kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla AYM'de derdest olan bireysel başvurular ile AYM'nin incelemenin sürdürülmesini haklı kılan bir neden görülmediği gerekçesiyle düşme kararı verdiği bireysel başvurular bakımından da Tazminat Komisyonu'na başvuru imkânı getirilecek.
8. Yargı Paketi son durum 2024: Ceza infaz düzenlemesi! 8. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği neler?
  • Hakkında ikinci defa tekerrür hükümleri uygulanan hükümlüler, cezalarının dörtte üçünü infaz kurumunda iyi hâlli olarak geçirmeleri halinde koşullu salıverilmeden yararlanabilecek. Halihazırda ikinci defa mükerrer olanlar şartlı tahliyeden yararlanamıyor; cezalarının tamamı kadar süre cezaevlerinde kaldıktan sonra tahliye olabiliyorlardı. Teklifle mahkumların ikinci defa mükerrer oldukları cezalarının tamamı kadar değil, dörtte üçü kadar cezaevinde kalmalarının önü açılacak. Denetimli serbestlikten yararlanamayan ikinci kez mükerrer olan hükümlüler denetimli serbestlikten de yararlanabilecek.
  • Mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip hukukçular, sınavsız olarak arabulucu olabilecek.
  • İcra ve İflas Kanunu ile Hukuk Muhakemeleri Kanununda değişiklik yapılarak, parasal sınırlarda yeniden değerleme oranında artırma yapılması sonucunda belirlenen miktarlarda bin TL'nin altı dikkate alınmayacak.
  • Bölge adliye mahkemesinin kaldırma kararı üzerine ilk derece mahkemesince verilen kararlar ile Yargıtay'ın bozma kararı üzerine yeniden verilen kararlara karşı, ilk karar tarihinde geçerli olan parasal sınırlara göre istinaf ve temyize başvurulabilecek.
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