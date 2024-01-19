8. Yargı Paketi son durum 2024: Ceza infaz düzenlemesi! 8. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği neler?

8. Yargı paketi taslağı ardından Yargı Hizmetlerinin Etkinliğinin Artırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM gündeminde yerini alacak. Bakan Tunç'un denetimli serbestliğe dair açıklaması ardından ceza ve infaz düzenlemesine yönelik çalışmalar takip ediliyor. Peki, 2024 yargı paketi ne zaman yürürlüğe girecek, maddeleri ve içeriğinde genel af var mı? İşte, tüm ayrıntılar...