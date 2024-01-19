Giriş Tarihi: 19.01.2024 11:49
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
11:49
8. Yargı Paketi son durum 2024: Ceza infaz düzenlemesi! 8. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri ve içeriği neler?
Yargı Paketi maddeleri, taslağı, içeriği gündemde. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan kanun teklifi üzerinde denetimli serbestlik yanı sıra infaz düzenlemesi ile ilgili detaylar araştırılıyor. Öte yandan Bakan Yılmaz Tunç 'un açıklaması ile yanıtlanan genel af çıkacak mı sorusu da araştırılanlar arasında. Peki, 8. Yargı paketi ne zaman çıkacak, Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İşte, çalışmada son durum!