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Haberler Fotohaber 8. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ SON DURUM! 8. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'e geldi mi, genel af var mı?
Giriş Tarihi: 07.02.2024 11:52 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 11:52

8. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ SON DURUM! 8. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'e geldi mi, genel af var mı?

8. Yargı Paketi son dakika gelişmelerine göre Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Meclis sürecine ilişkin açıklama geldi. Yargı paketi ne zaman çıkacak bir süredir hükümlü ve ailelerinin gündeminde. Geçtiğimiz günlerde denetimli serbestlik açıklaması yapan Bakan Tunç bu kez deprem bölgesine dair bir açıklamada bulundu. Peki, 8. Yargı paketi içeriği neler, Meclis'e geldi mi, mahkumlara genel af var mı? İşte, son durum…

8. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ SON DURUM! 8. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis’e geldi mi, genel af var mı?

8. Yargı paketi ne zaman yürürlüğe girecek sorusunda geri sayım başladı. Meclis'te görüşülmesi beklenen ''Yargı Hizmetlerinin Etkinliğinin Artırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'' maddeleri arasında hangi konu başıklarının değerlendirildiği takip ediliyor. Bakan Yılmaz Tunç, konuya dair açıklamalarında önemli düzenlemelerin olduğuna dikkat çekiyor. Peki, 8. yargı paketi içeriği ve maddeleri neler, genel af var mı? İşte, detaylar...

8. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ SON DURUM! 8. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis’e geldi mi, genel af var mı?

8. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ VE MADDELERİ BEKLENİYOR!

''Yargı Hizmetlerinin Etkinliğinin Artırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'' için geri sayım başladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç geçtiğimiz gün katıldığı canlı yayında 8. Yargı Paketi sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Öte yandan Bakan Tunç paketin çıkışına dair tarih aralığı da verdi.

İşte, konuşmadan başlıklar:

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8. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ SON DURUM! 8. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis’e geldi mi, genel af var mı?

2 BİN 825 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Bakan Tunç, Deprem bölgesinde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda 2 bin 825 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını, bunlardan 267'si hakkındaki tutuklama, 984'ü için ise adli kontrol kararının devam ettiğini anlatan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bunların içerisinde müteahhitler, yapı sorumluları, yapı sahipleri, binada sonradan değişiklik yapanlar var." bilgisini paylaştı.

Şu ana kadar 812 dosyada bilirkişi raporunun geldiğini, 1783 dosyanın da bilirkişide olduğunu kaydeden Tunç, 1007 dosyanın ise bilirkişiye gönderilmesinin beklendiğini söyledi.

Bakan Tunç, 8. Yargı Paketi'nde önemli düzenlemeler olduğunu, bunların yasalaşma sürecini Mecliste takip ettiklerini söyledi.

8. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ SON DURUM! 8. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis’e geldi mi, genel af var mı?

DENETİMLİ SERBESTLİKTE ORANSAL DÜZENLEME

Toplumda cezasızlık algısının yaygın olduğunu belirten Bakan Tunç, denetimli serbestliğe dair şu sözleri kaydetti:

"Bu algıyı ortadan kaldırmamız lazım. Düzensizlik algısını ortadan kaldıracak düzenlemelerimiz var. İki yıl ceza almışsa birisi, bir yıl sonra koşullu salıverme süresi dolar. Koşullu salıverme süresi bir yıl olduğunda denetimli serbestlik süresi de bir yıl, o zaman iki yıldan yatacak hiçbir ceza kalmaz. Dolayısıyla iki yıl ceza alan hiç cezaevinde kalmamış olur. Böyle bir durum da tabii özellikle cezası iki yılın altında, üç yılın altında suçlar bakımından 'suç işledi, yanına kar kaldı' şeklinde bir algı var. Burada yaptığımız düzenleme, bir yıllık maktu denetimli serbestlik yerine oran getirmek istiyoruz."

8. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ SON DURUM! 8. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis’e geldi mi, genel af var mı?

Yapılacak yeni düzenleme ile bir yıl ceza alan kişinin 6 aylık koşullu salıverme oranın sadece 5'te 1'lik kısmının denetimli serbestlik olmasını istediklerini belirten Tunç, "Yani bunun en az 5 ayını cezaevinde kalmış olsun diyoruz. Taslakta önerimiz bu. Tabii ki milletvekillerimizin takdirinde."

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