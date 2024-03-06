Giriş Tarihi: 06.03.2024 10:05
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
10:06
8. YARGI PAKETİ SON DURUM 2024 || Meclis'ten (TBMM'den) geçti! 8. Yargı paketi çıktı mı, maddeleri neler?
8. yargı paketi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. 43 maddelik teklifte emeklinin bayram ikramiyesinden, istinaf, temyiz başvuru, infaz düzenlemelerine, adli para cezası gibi birçok önemli konu yer alıyor. Peki, 8. Yargı Paketi maddeleri ne zaman yürürlüğe girecek?