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Haberler Fotohaber 8. YARGI PAKETİ SON DURUM 2024 || Meclis'ten (TBMM'den) geçti! 8. Yargı paketi çıktı mı, maddeleri neler?
Giriş Tarihi: 06.03.2024 10:05 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 10:06

8. YARGI PAKETİ SON DURUM 2024 || Meclis'ten (TBMM'den) geçti! 8. Yargı paketi çıktı mı, maddeleri neler?

8. yargı paketi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. 43 maddelik teklifte emeklinin bayram ikramiyesinden, istinaf, temyiz başvuru, infaz düzenlemelerine, adli para cezası gibi birçok önemli konu yer alıyor. Peki, 8. Yargı Paketi maddeleri ne zaman yürürlüğe girecek?

8. YARGI PAKETİ SON DURUM 2024 || Meclis’ten TBMM’den geçti! 8. Yargı paketi çıktı mı, maddeleri neler?

8. yargı paketi ve maddeleri ve içeriği yakından takip edilirken, Meclis'ten geçti mi sorusu yanıt arıyor. Son olarak konu hakkında konuşan Bakan, 43 maddelik torba kanun teklifi ile cezasızlık algısının ortadan kalkacağına değinmişti. Peki, 8. Yargı Paketi maddeleri neler, ne zaman yürürlüğe girecek? İşte, 8. Yargı Paketi son gelişmeler...

8. YARGI PAKETİ SON DURUM 2024 || Meclis’ten TBMM’den geçti! 8. Yargı paketi çıktı mı, maddeleri neler?

8. YARGI PAKETİ, TBMM GENEL KURULUNDA KABUL EDİLDİ!

Kamuoyunda "8. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

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8. YARGI PAKETİ SON DURUM 2024 || Meclis’ten TBMM’den geçti! 8. Yargı paketi çıktı mı, maddeleri neler?

8.YARGI PAKETİ İÇERİĞİ

8. Yargı Paketi, seçim arasından önce Meclis Genel Kurulu'ndan geçen son düzenleme oldu. Yeni düzenlemenin ana hatları şöyle:

8. YARGI PAKETİ SON DURUM 2024 || Meclis’ten TBMM’den geçti! 8. Yargı paketi çıktı mı, maddeleri neler?

TAZMİNAT KAPSAMI GENİŞLEDİ

Yargılanması iki yılı geçen vatandaşlar, artık tazminat talebi için AYM'de uzun süre beklemeyecek. Adalet Bakanlığı komisyonundan tazminat talep edebilecek.

"Konutu terk etmemek veya uyuşturucu, uyarıcı veya uçucu maddeler ile alkol bağımlılığından arınmak amacıyla hastaneye yatmak" dahil adli kontrol yaptırımı uygulandıktan sonra haklarında dava açılmayanlar veya davada beraat edenler bir ay içinde devletten tazminat isteyebilecek.

8. YARGI PAKETİ SON DURUM 2024 || Meclis’ten TBMM’den geçti! 8. Yargı paketi çıktı mı, maddeleri neler?

MAHKÛMA 'VASİ' SEÇENEĞİ

Hüküm giyme hali doğrudan kısıtlama nedeni olmaktan çıkarıldı. Cezası kesinleşen hükümlüye vasi tayin edilmesi veya kayyum atanması kendi isteğine bırakıldı.

Mahkûmiyet nedeniyle kısıtlı kişi üzerindeki vesayet, hapis halinin sona ermesiyle kalkacak.

Mahkemeler, iki yıla kadar olan hapis cezalarında sanık istemese de 'hükmü açıklamayı' erteleyebilecek.

İnkılap kanunları aleyhine suç işleyenler bu haktan yararlanamayacak, hüküm verilecek.

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