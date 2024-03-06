8. YARGI PAKETİ SON DURUM 2024 || Meclis'ten (TBMM'den) geçti! 8. Yargı paketi çıktı mı, maddeleri neler?

MAHKÛMA 'VASİ' SEÇENEĞİ

Hüküm giyme hali doğrudan kısıtlama nedeni olmaktan çıkarıldı. Cezası kesinleşen hükümlüye vasi tayin edilmesi veya kayyum atanması kendi isteğine bırakıldı.

Mahkûmiyet nedeniyle kısıtlı kişi üzerindeki vesayet, hapis halinin sona ermesiyle kalkacak.

Mahkemeler, iki yıla kadar olan hapis cezalarında sanık istemese de 'hükmü açıklamayı' erteleyebilecek.

İnkılap kanunları aleyhine suç işleyenler bu haktan yararlanamayacak, hüküm verilecek.