8. Yargı Paketi maddeleri 2024 son durum: Ceza infaz düzenlemesi! 8. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek, çıktı mı?

Giriş Tarihi: 08.01.2024 11:12
Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
11:12
8. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği bekleniyor. Kısa Meclis arası sonrası TBMM çalışmalarına başlayacak. Adalet Bakanlığı bünyesinde detaylı bir çalışmanın hazırlandığı kanun teklifine dair detaylar gelmeye devam ediyor. Yargı paketiyle birlikte gündeme gelen genel af hakkında Bakan Yılmaz Tunç'tan açıklama gelmişti. Meclis'in bu çalışma ile başlaması bekleniyor. Peki, 8. Yargı paketi ne zaman yürürlüğe girecek, neler var? İşte, ceza infaz düzenlemesinde son durum!