8. Yargı Paketi maddeleri 2024 son durum: Ceza infaz düzenlemesi! 8. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek, çıktı mı?

8. Yargı paketi son durum gelişmeleri mahkumlar ve yakınları tarafından takip ediliyor. TBMM'ye sunulması beklenen kanun teklifi için detaylı çalışma devam ediyor. SABAH'ın ulaştığı detaylara göre yargı hizmetlerinin daha nitelikli işlemesi kapsamında hazırlanan taslakta birçok önemli nokta var. 8. Yargı paketi maddeleri ile beklenen düzenlemeler gündemden düşmüyor. Peki, yargı paketi ne zaman çıkacak? İşte, ayrıntılar...