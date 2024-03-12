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Haberler Fotohaber 8. Yargı Paketi yürürlüğe girdi! Adli para cezasında yeni düzenleme... Yeni Yargı Paketi maddeleri ve içeriği neler?
Giriş Tarihi: 12.03.2024 10:24 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 10:24

8. Yargı Paketi yürürlüğe girdi! Adli para cezasında yeni düzenleme... Yeni Yargı Paketi maddeleri ve içeriği neler?

8. yargı paketi TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından, 12.03.2024 tarihinde ve 32487 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılarak hızlandırılması, Hak arama hürriyetinin genişletilmesi, Suçla etkin mücadelenin sağlanması, Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandığını, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı. Peki, 8. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği neler?

8. Yargı Paketi yürürlüğe girdi! Adli para cezasında yeni düzenleme... Yeni Yargı Paketi maddeleri ve içeriği neler?

8. yargı paketi ve maddeleri ve içeri gündemde. 43 maddelik teklifte emeklinin bayram ikramiyesinden, istinaf, temyiz başvuru, infaz düzenlemelerine, adli para cezası gibi birçok önemli konu yer alıyor. Peki, 8. Yargı Paketi maddeleri neler, yürürlüğe girdi mi? İşte, Bakan Tunç açıkladı!

8. Yargı Paketi yürürlüğe girdi! Adli para cezasında yeni düzenleme... Yeni Yargı Paketi maddeleri ve içeriği neler?

ADLİ PARA CEZASINDA ALT TUTAR 100 LİRAYA YÜKSELTİLDİ

Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı. Suçla daha etkin mücadele edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanması amacıyla bir günlük adli para cezası alt tutarı 20 liradan 100 liraya, üst tutarı ise 100 liradan 500 liraya yükseltiliyor.

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8. Yargı Paketi yürürlüğe girdi! Adli para cezasında yeni düzenleme... Yeni Yargı Paketi maddeleri ve içeriği neler?

8. YARGI PAKETİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ!

Kamuoyunda "8. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a göre, emekli bayram ikramiyesi tutarı 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltildi. Suçla daha etkin mücadele edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanması amacıyla bir günlük adli para cezası alt tutarı 20 liradan 100 liraya, üst tutarı ise 100 liradan 500 liraya yükseltiliyor. Bu düzenleme, 1 Haziran 2024'te yürürlüğe girecek.

8. Yargı Paketi yürürlüğe girdi! Adli para cezasında yeni düzenleme... Yeni Yargı Paketi maddeleri ve içeriği neler?

BAKAN TUNÇ DUYURDU!

8. Yargı paketi olarak bilinen,
Yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılarak hızlandırılması, Hak arama hürriyetinin genişletilmesi, Suçla etkin mücadelenin sağlanması, Kişisel verilerin etkili bir şekilde korunmasını amaçlayan ve bazı önemli düzenlemeleri içeren Ceza Muhakemesi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun; Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan tarafından onaylandı ve 12.03.2024 tarih ve 32487 Sayılı #ResmîGazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

8. Yargı Paketi yürürlüğe girdi! Adli para cezasında yeni düzenleme... Yeni Yargı Paketi maddeleri ve içeriği neler?

ÖRGÜT ADINA SUÇ İŞLEME

Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçeleri dikkate alınarak Türk Ceza Kanunu'nda yapılan değişiklikle, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme fiili müstakil bir suç olarak düzenleniyor. Buna göre, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi, ayrıca 2 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. İşlenen suçun niteliğine göre verilecek ceza yarısına kadar indirilebilecek. Bu hüküm sadece silahlı örgütler hakkında uygulanacak.

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