9. YARGI PAKETİ HABERLERİ 2024: Gözler Meclis’te! 9. Yargı Paketi maddeleri neler, genel af var mı?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yeni yargı paketi hakkında konuştu. 8. Yargı paketinde yer almayan birçok konunun yeni yargı paketinin içeriğinde olacağını belirten Bakan Tunç, TBMM'ye sunulacak paketin ayrıntıları hakkında bilgiler verdi. Peki, 9. Yargı paketi çıktı mı, Meclis'ten geçti mi, Torba Yasa'da var mı?