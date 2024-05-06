Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber 9. YARGI PAKETİ SON DURUM 2024: Denetimli serbestlik... 9. Yargı Paketi maddeleri ne zaman çıkacak, genel af var mı?
Giriş Tarihi: 06.05.2024 07:41 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 07:41

9. YARGI PAKETİ SON DURUM 2024: Denetimli serbestlik... 9. Yargı Paketi maddeleri ne zaman çıkacak, genel af var mı?

9. Yargı Paketi maddeleri arasında ceza indirimi, denetimli serbestlik, infaz düzenlemesi gibi pek çok konuda başlık bekleniyor. Bakan Yılmaz Tunç'un liderliğinde Adalet Bakanlığı bünyesinde hazırlanan yeni yargı paketinde son durum Kabine Toplantısı ile de gündeme gelmiş durumda. Öte yandan genel af son dakika haberleri arasında yerini aldı. Affın pakette olup olmadığı bir kez daha gündemde. Peki; 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'e geldi mi, içeriğinde neler var? İşte, detaylar...

9. YARGI PAKETİ SON DURUM 2024: Denetimli serbestlik... 9. Yargı Paketi maddeleri ne zaman çıkacak, genel af var mı?

9. Yargı paketi maddeleri, içeriği, kapsamı hükümlü ve ailelerinin gündeminde. Bir önceki paketin yürürlüğe girmesi ardından kalan düzenlemeler için yeni bir hazırlık içine girilmişti. O çalışmada sona gelindi. Genel af 2024 son durum da yeniden araştırılan arasında, Bakan Tunç'un konuya dair açıklaması bulunuyor. Peki; 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'e geldi mi? İşte, ayrıntılar...

9. YARGI PAKETİ SON DURUM 2024: Denetimli serbestlik... 9. Yargı Paketi maddeleri ne zaman çıkacak, genel af var mı?

9. YARGI PAKETİ SON DURUM

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde yeni pakete dair açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, yeni düzenlemeleri getirecek 9. Yargı Paketinin Meclis'e geliş tarihi özelinde şu sözleri kaydetti:

"9. Yargı Paketi'yle ilgili çalışmamız son aşamaya geldi. 9. Yargı Paketi'ni de Meclis tatile girmeden Meclisin gündemine getireceğiz."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
9. YARGI PAKETİ SON DURUM 2024: Denetimli serbestlik... 9. Yargı Paketi maddeleri ne zaman çıkacak, genel af var mı?

9. YARGI PAKETİ İÇERİĞİNDE NELER VAR?

Öncesinde konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Yılmaz Tunç, yeni yargı paketiyle ilgili şunları aktarmıştı:

"Meclisin takvimi nedeniyle o pakette yer alamayan birçok husus var. Özellikle Ceza Mahkemesi Kanunu ile ilgili. Ülkemizde 'cezasızlık' algısını ortadan kaldırmaya yönelik 'yapanın yanına kar kalmamasına' yönelik bazı yasal düzenleme ihtiyaçları var."

9. YARGI PAKETİ SON DURUM 2024: Denetimli serbestlik... 9. Yargı Paketi maddeleri ne zaman çıkacak, genel af var mı?

"Bununla ilgili taslak çalışmalarını milletvekillerimizin takdirlerine sunacağız. Yine 9'uncu Yargı Paketi'nde yargımızın ihtiyacı olan yargı hizmetlerinin etkinliğini daha da arttırmaya yönelik önemli yasal düzenlemelerimiz olacak. Meclis açıldığında seçim sonrası inşallah meclisimizin takdirlerine taslak çalışmamızı sunacağız"

9. YARGI PAKETİ SON DURUM 2024: Denetimli serbestlik... 9. Yargı Paketi maddeleri ne zaman çıkacak, genel af var mı?

BEKLENEN 9. YARGI PAKETİ MADDELERİ

  • Cezasızlık algısının kırılmasına yönelik denetimli serbestlik alanında yeni bir düzenleme bekleniyor.
  • Hükümlülerin koşullu salıverilme süresinin beşte birini denetimli serbestlikte geçirmesi formülü üzerinde duruluyor.
  • Pakette kadınların soyadı hakkına ilişkin yeni bir değişiklik de bekleniyor. İki soyadı kullanan evli kadınlara yalnızca kendi soyadını kullanma hakkı gündemde.

SON DAKİKA