Giriş Tarihi: 06.05.2024 07:41
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
07:41
9. YARGI PAKETİ SON DURUM 2024: Denetimli serbestlik... 9. Yargı Paketi maddeleri ne zaman çıkacak, genel af var mı?
9. Yargı Paketi maddeleri arasında ceza indirimi, denetimli serbestlik, infaz düzenlemesi gibi pek çok konuda başlık bekleniyor. Bakan Yılmaz Tunç'un liderliğinde Adalet Bakanlığı bünyesinde hazırlanan yeni yargı paketinde son durum Kabine Toplantısı ile de gündeme gelmiş durumda. Öte yandan genel af son dakika haberleri arasında yerini aldı. Affın pakette olup olmadığı bir kez daha gündemde. Peki; 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'e geldi mi, içeriğinde neler var? İşte, detaylar...