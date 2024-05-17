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Haberler Fotohaber 9. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2024 SON DURUM: 9. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi, Torba Yasa'da var mı?
Giriş Tarihi: 17.05.2024 15:32 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 15:32

9. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2024 SON DURUM: 9. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi, Torba Yasa'da var mı?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 9. Yargı Paketi hazırlıkları hakkında konuşmuştu. Bu noktada konu hakkında gelişmeler yakından takip edilirken, ne zaman çıkacak sorusu yanıt aramaya başladı. Bakan Tunç 9. Yargı Paketi içeriği hakkında Ceza Muhakemesi Kanunu'yla ilgili ve cezasızlık algısıyla ilgili yasal düzenlemelere de değindi. Peki, 9. yargı paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi? İşte, son gelişmeler!

9. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2024 SON DURUM: 9. Yargı Paketi Meclis’ten geçti mi, Torba Yasa’da var mı?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yeni yargı paketi hakkında konuştu. 8. Yargı paketinde yer almayan birçok konunun yeni yargı paketinin içeriğinde olacağını belirten Bakan Tunç, TBMM'ye sunulacak paketin ayrıntıları hakkında bilgiler verdi. Peki, 9. Yargı paketi çıktı mı, Meclis'ten geçti mi, Torba Yasa'da var mı?

9. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2024 SON DURUM: 9. Yargı Paketi Meclis’ten geçti mi, Torba Yasa’da var mı?

9. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

9. yargı paketinin yasalaşacağı tarihe ilişkin araştırmalar sürmeye devam ediyor.

Bakan Yılmaz Tunç son olarak, "Mevzuatımızda kısmi değişiklikler ve yenilikleri hayata geçirmenin gayreti içerisindeyiz. Geçtiğimiz aylarda TBMM'de 8. Yargı Paketi'ni hayata geçirdik. Şimdi 9. Yargı Paketi'nin hazırlıklarını tamamlamak üzereyiz" demişti.

Buna göre; 9. Yargı Paketi hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte Meclis'e sunulacak ve Meclis'te kabul edilmesinin ardından yasalaşacak.

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9. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2024 SON DURUM: 9. Yargı Paketi Meclis’ten geçti mi, Torba Yasa’da var mı?

9. YARGI PAKETİ MECLİS'E SUNULDU MU?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9. Yargı Paketi'ne ilişkin çalışmalarda sona gelindiğini, paketin TBMM tatile girmeden gündeme getirileceğini açıkladı.

9. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2024 SON DURUM: 9. Yargı Paketi Meclis’ten geçti mi, Torba Yasa’da var mı?

9 YARGI PAKETİ NELERİ KAPSIYOR?

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda yapılan düzenlemeler yeni yargı paketinde yer alacak.

Pakette, hak arama hürriyetinin daha etkin şekilde kullanılabilmesine imkan tanıyan düzenlemeler bulunuyor.

İşte o maddeler;

9. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2024 SON DURUM: 9. Yargı Paketi Meclis’ten geçti mi, Torba Yasa’da var mı?

- Toplumda "yapanın yanına kar kaldı" algısının önlenmesine yönelik düzenlemeler yer alacak.

- Denetimli serbestlik uygulamasından kaynaklanan cezasızlık algısı ortadan kalkacak.

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