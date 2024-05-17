Giriş Tarihi: 17.05.2024 15:32
Güncelleme Tarihi: 17.05.2024
15:32
9. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2024 SON DURUM: 9. Yargı Paketi Meclis'ten geçti mi, Torba Yasa'da var mı?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 9. Yargı Paketi hazırlıkları hakkında konuşmuştu. Bu noktada konu hakkında gelişmeler yakından takip edilirken, ne zaman çıkacak sorusu yanıt aramaya başladı. Bakan Tunç 9. Yargı Paketi içeriği hakkında Ceza Muhakemesi Kanunu'yla ilgili ve cezasızlık algısıyla ilgili yasal düzenlemelere de değindi. Peki, 9. yargı paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi? İşte, son gelişmeler!