Giriş Tarihi: 03.05.2024 09:16
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
09:16
9. YARGI PAKETİ SON GELİŞMELER 2024: Ceza indirimi, denetimli serbestlik... 9. Yargı Paketi maddeleri Meclis'e geldi mi?
9. Yargı Paketi son durum gelişmeleri ile gündemde. Özellikle hükümlü ve aileleri tarafından takip edilen düzenlemede gözler Adalet Bakanlığı ve Bakan Yılmaz Tunç'ta. Yeni yargı paketi maddeleri için araştırılanlar arasında denetimli serbestlik, ceza indirimi, infaz düzenlemesi gibi pek çok konu var. Hangi konunun çalışmada yer alacağına dair bilgiler için Meclis gündemi bekleniyor. Peki; 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde genel af var mı? İşte, ayrıntılar...