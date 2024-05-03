Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber 9. YARGI PAKETİ SON GELİŞMELER 2024: Ceza indirimi, denetimli serbestlik... 9. Yargı Paketi maddeleri Meclis'e geldi mi?
Giriş Tarihi: 03.05.2024 09:16 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 09:16

9. YARGI PAKETİ SON GELİŞMELER 2024: Ceza indirimi, denetimli serbestlik... 9. Yargı Paketi maddeleri Meclis'e geldi mi?

9. Yargı Paketi son durum gelişmeleri ile gündemde. Özellikle hükümlü ve aileleri tarafından takip edilen düzenlemede gözler Adalet Bakanlığı ve Bakan Yılmaz Tunç'ta. Yeni yargı paketi maddeleri için araştırılanlar arasında denetimli serbestlik, ceza indirimi, infaz düzenlemesi gibi pek çok konu var. Hangi konunun çalışmada yer alacağına dair bilgiler için Meclis gündemi bekleniyor. Peki; 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde genel af var mı? İşte, ayrıntılar...

9. YARGI PAKETİ SON GELİŞMELER 2024: Ceza indirimi, denetimli serbestlik... 9. Yargı Paketi maddeleri Meclis’e geldi mi?

9. Yargı paketi maddeleri ve içeriğinde neler var merak ediliyor. 8. paketin yürürlüğe girmesiyle birlikte yeni düzenlemelerine kavuşan yargıda yapılacak yeni çalışmalar için geri sayım başladı. Bakan Tunç, çalışmada sona geldiklerini ifade etti. Bu noktada genel af son dakika haberleri ile yeniden takip ediliyor. Peki; 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak 2024?

9. YARGI PAKETİ SON GELİŞMELER 2024: Ceza indirimi, denetimli serbestlik... 9. Yargı Paketi maddeleri Meclis’e geldi mi?

9. YARGI PAKETİ SON DURUM

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde yeni pakete dair açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, yeni düzenlemeleri getirecek 9. Yargı Paketinin Meclis'e geliş tarihi özelinde şu sözleri kaydetti:

"9. Yargı Paketi'yle ilgili çalışmamız son aşamaya geldi. 9. Yargı Paketi'ni de Meclis tatile girmeden Meclisin gündemine getireceğiz."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
9. YARGI PAKETİ SON GELİŞMELER 2024: Ceza indirimi, denetimli serbestlik... 9. Yargı Paketi maddeleri Meclis’e geldi mi?

9. YARGI PAKETİ İÇERİĞİNDE NELER VAR?

Öncesinde konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Yılmaz Tunç, yeni yargı paketiyle ilgili şunları aktarmıştı:

"Meclisin takvimi nedeniyle o pakette yer alamayan birçok husus var. Özellikle Ceza Mahkemesi Kanunu ile ilgili. Ülkemizde 'cezasızlık' algısını ortadan kaldırmaya yönelik 'yapanın yanına kar kalmamasına' yönelik bazı yasal düzenleme ihtiyaçları var."

9. YARGI PAKETİ SON GELİŞMELER 2024: Ceza indirimi, denetimli serbestlik... 9. Yargı Paketi maddeleri Meclis’e geldi mi?

"Bununla ilgili taslak çalışmalarını milletvekillerimizin takdirlerine sunacağız. Yine 9'uncu Yargı Paketi'nde yargımızın ihtiyacı olan yargı hizmetlerinin etkinliğini daha da arttırmaya yönelik önemli yasal düzenlemelerimiz olacak. Meclis açıldığında seçim sonrası inşallah meclisimizin takdirlerine taslak çalışmamızı sunacağız"

9. YARGI PAKETİ SON GELİŞMELER 2024: Ceza indirimi, denetimli serbestlik... 9. Yargı Paketi maddeleri Meclis’e geldi mi?

BEKLENEN 9. YARGI PAKETİ MADDELERİ

  • Cezasızlık algısının kırılmasına yönelik denetimli serbestlik alanında yeni bir düzenleme bekleniyor.
  • Hükümlülerin koşullu salıverilme süresinin beşte birini denetimli serbestlikte geçirmesi formülü üzerinde duruluyor.
  • Pakette kadınların soyadı hakkına ilişkin yeni bir değişiklik de bekleniyor. İki soyadı kullanan evli kadınlara yalnızca kendi soyadını kullanma hakkı gündemde.

SON DAKİKA