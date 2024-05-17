Giriş Tarihi: 17.05.2024 22:05
Güncelleme Tarihi: 17.05.2024
22:05
9. YARGI PAKETİ SON GELİŞMELER 2024: Gözler Bakan Tunç'ta! 9. Yargı Paketi maddeleri neler, genel af var mı?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 9. Yargı Paketi hazırlıkları hakkında konuşmuştu. Bu noktada konu hakkında gelişmeler yakından takip edilirken, ne zaman çıkacak sorusu yanıt aramaya başladı. Bakan Tunç 9. Yargı Paketi içeriği hakkında Ceza Muhakemesi Kanunu'yla ilgili ve cezasızlık algısıyla ilgili yasal düzenlemelere de değindi. Peki, 9. yargı paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi? İşte, son gelişmeler!