Giriş Tarihi: 09.07.2023 22:56 Güncelleme Tarihi: 09.07.2023 23:00

90 bin taşerona kadro son dakika haberleri 2023: 90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

90 bin taşerona kadro son dakika haberleri ile gündemdeki yerini koruyor. Yeni Bakanlar Kurulu öncesinde neredeyse tamamlanan çalışma Meclis'e gelmeyi bekliyor. TÜRK-İŞ ve Başkan Erdoğan'ın görüşmesinde öne çıkan başlıklar kamuoyu ile paylaşılmıştı. 90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, ertelendi mi iptal mi oldu soruları yanıt arıyor. Taşeron işçi kadro haberleri arama geçmişlerindeki yerini aldı. Bakan Vedat Işıkhan'ın çalışmayı nasıl yönlendireceği merak ediliyor. İşte, 90 bin taşerona kadro son durum…