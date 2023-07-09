Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber 90 bin taşerona kadro son dakika haberleri 2023: 90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?
Giriş Tarihi: 09.07.2023 22:56 Güncelleme Tarihi: 09.07.2023 23:00

90 bin taşerona kadro son dakika haberleri 2023: 90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

90 bin taşerona kadro son dakika haberleri ile gündemdeki yerini koruyor. Yeni Bakanlar Kurulu öncesinde neredeyse tamamlanan çalışma Meclis'e gelmeyi bekliyor. TÜRK-İŞ ve Başkan Erdoğan'ın görüşmesinde öne çıkan başlıklar kamuoyu ile paylaşılmıştı. 90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, ertelendi mi iptal mi oldu soruları yanıt arıyor. Taşeron işçi kadro haberleri arama geçmişlerindeki yerini aldı. Bakan Vedat Işıkhan'ın çalışmayı nasıl yönlendireceği merak ediliyor. İşte, 90 bin taşerona kadro son durum…

90 bin taşerona kadro son dakika haberleri 2023: 90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

TAŞERONA KADRO ÇALIŞMASI MECLİS'TE BEKLENİYOR!

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin canlı yayında yaptığı açıklamada çalışmanın neredeyse tamamlandığını aktarmıştı:

90 bin taşerona kadro son dakika haberleri 2023: 90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

"Kamudaki taşeronları planladık. Meclis'in önümüzdeki haftadan itibaren çalışamayacağı bir dönemdeyiz. Önümüzde dosyamız duruyor. Çalışmanın büyük kısmını tamamladık. Seçimden sonraya kalır diye düşünüyorum, çözeceğimiz konulardan birisi bu."

Taşeron işçiler seçim sonrası Meclis'te beklenen ilk konular arasında yer alıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
90 bin taşerona kadro son dakika haberleri 2023: 90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

GEÇİCİ İŞÇİ KADRO ALDI!

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la, muharip gazilerin aylıkları arasındaki farklılıklar giderilecek ve asgari ücretin net tutarında aylık ödenecek.

90 bin taşerona kadro son dakika haberleri 2023: 90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak soruları binlerce çalışanın gündeminde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar neredeyse tamamlandı. Gelecek Kabine Toplantısı gündeminde konunun masaya gelmesi beklenenler arasında. 90 bin taşerona kadro son dakika haberleri araştırılıyor. Çalışmanın tamamlanması için heyecan dorukta. İşte, taşerona kadro son durum 2023 Temmuz…

90 bin taşerona kadro son dakika haberleri 2023: 90 bin taşerona kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE TÜRK-İŞ GÖRÜŞMESİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ı AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Atalay görüşmeye ilişkin, "Ülke seçim atmosferinde ama bizim konumuz 700 bin işçinin kamu sözleşmesi var. Ana başlık oydu. Cumhurbaşkanının yaklaşımı iyi olduğu için Çalışma Bakanlığına talimat verdi, şimdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşeceğiz." dedi.

SON DAKİKA