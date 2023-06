1970 yılından beri Gazi Koşusu'nun kazananına heykeltıraş Doç. Dr. Şadi Çalık'ın eseri olan Atatürk'ün at üzerindeki som gümüşten heykeli verilmektedir. Bu yıl 97. Kez düzenlenecek Gazi Koşusu 'nu hangi at ve jokerinin kazanacağı merak edilirken at yarışı tutkunları Gazi Koşusu 2023 ne zaman, nerede, saat kaçta merak ediyor. Bu tarihi yarış bu sene 97. Kez düzenlenecek. İşte, Gazi Koşusu 2023 hakkında tüm merak edilenler…