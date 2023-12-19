A101 AKTÜEL ÜRÜNLER: 21 ARALIK 2023 Aldın Aldın Kataloğu ile A101’de bu hafta neler var? 🛒

A101'de bu hafta 14 sayfalık aktüel ürünler kataloğu yayında. Yılbaşına özel fırsatların yer alacağı A'101de bu hafta aktüel ürünlerin yanı sıra, yiyecek ürünler de satışa çıkacak. Yılbaşı özel bütün dondurulmuş hindi satışı yapılacak. Bunun yanı sıra, yeni yıla özel çerezler, içecekler, tatlilar ve daha birçok ürün yer alacak. İştei, A101 Aldın aldın kataloğu ile haftanın fırsatları...