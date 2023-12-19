Giriş Tarihi: 19.12.2023 14:40
Güncelleme Tarihi: 19.12.2023
14:40
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER: 21 ARALIK 2023 Aldın Aldın Kataloğu ile A101'de bu hafta neler var? 🛒
A101 aldın aldın kataloğu ile haftanın fırsatları başladı. Bu hafta A101 mağazalarında birbirinden farklı ürünler raflarda yerini alacak. Yeni yıl öncesinde yılbaşı gecesine özel süsler, dekarasyon ürünleri, tavla, tombala, okey takımı gibi masa oyunları, çam ağacı ve ağaç süslemeleri yer alacak. Peki, A101 indirimli aktüel ürünler kataloğunda bu hafta başka hangi ürünler var? İşte, A101 21 Aralık 2023 Aldın Aldın Kataloğu yayında!