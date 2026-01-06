Haberler
A101 8 Ocak 2026 aktüel kataloğu yayınlandı: İşte indirimli ürünler listesi
Giriş Tarihi: 06.01.2026 09:12
A101 marketlerinin 8 Ocak 2026 tarihli yeni hafta aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Alışveriş planı yapan vatandaşlar, bu hafta raflarda yer alacak indirimli ürünleri araştırmaya başladı. Elektronikten ev yaşam ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip olan katalog, özellikle fiyat-performans ürünleriyle öne çıkıyor. İşte, 8 Ocak A101 aktüel kataloğu ve fırsat ürünleri...