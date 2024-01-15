Giriş Tarihi: 15.01.2024 17:04
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
17:04
A101 AKTÜEL 18 OCAK 2024 KATALOĞU: Perşembe indirimleri ile bu hafta A101 aktüel ürünlerinde neler var?
Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden olan A101, 18 Ocak tarihinden itibaren geçerli yeni indirimli aktüel kataloğu yayımlandı. Perşembe indirimlerini kaçırmak istemeyen ve uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyen alışveriş severler için mikrodalga fırın, elektrikli süpürge, yazıcı, 6 kişilik çatal kaşık bıçak takımı, düdüklü tencere, çelik saklama kabı çeşitleri, granit tencere seti bu haftanın yıldızları arasında yer alıyor. Peki, A101 indirimli aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte 18 Ocak A101 markette bu haftanın indirimli ürünleri…