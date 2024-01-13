Giriş Tarihi: 13.01.2024 13:14
Güncelleme Tarihi: 13.01.2024
13:14
A101 aktüel 18 Ocak kataloğu yayında: Masa takımı ve elektikli mopedde indirim! Bu hafta A101'de neler var?
A101, 18 Ocak'tan itibaren geçerli indirimli ürünler kataloğunu müşterilerinin huzuruna sundu. Sayfa sayfa yayınlanan katalogda bu haftanın imza ürünleri arasında elektrikli moped, masa takımı, cam çay makinesi, saç ve sakal düzeltme makinesi ve hava nemlendiricisi dikkat çekiyor. Perşembe günü tencere tava çeşitleri, saklama kabı, bardak ve çerezlik çeşitleri de raflarda boy gösterecek. İşte, A101 aktüel 18 Ocak kataloğu tamamı…