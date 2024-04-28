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Haberler Fotohaber A101 AKTÜEL 2 MAYIS 2024 KATALOĞU: Perşembe indirimleri ile bu hafta A101 aktüel ürünlerde neler var?
Giriş Tarihi: 28.04.2024 14:42 Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 14:42

A101 AKTÜEL 2 MAYIS 2024 KATALOĞU: Perşembe indirimleri ile bu hafta A101 aktüel ürünlerde neler var?

Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden olan A101, 2 Mayıs 2024 tarihinden itibaren geçerli yeni indirimli aktüel kataloğu yayımlandı. Bu hafta A101 indirimlerini kaçırmak istemeyen ve uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyen alışveriş severler listelerini hazırladı. Çeyiz düzenler ve mutfağını yenileyenler 3,4,5. sayfalardaki ürünlerden beğendiklerini tek tek işaretliyor. Peki, A101 indirimli aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte 2 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu.

A101 AKTÜEL 2 MAYIS 2024 KATALOĞU: Perşembe indirimleri ile bu hafta A101 aktüel ürünlerde neler var?

2 Mayıs A101 aktüel kataloğu yayımlandı. Bu Perşembe A101'de birbirinden farklı ürünler indirimli fiyatlarla satılacak. İşte, 2 Mayıs A101 güncel indirimli ürünleri...

A101 AKTÜEL 2 MAYIS 2024 KATALOĞU: Perşembe indirimleri ile bu hafta A101 aktüel ürünlerde neler var?

Sinbo Elektrikli Süpürge 699 TL
Arzum Tost Makinesi 1.499 TL
Homend şarjlı Dik Süpürge 3.499 TL
Homend Çay Makinesi 999 TL
Aprilla Dijital Banyo Baskülü 269 TL
Kiwi 2'si 1 Arada Buharlı ütü 699 TL

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A101 AKTÜEL 2 MAYIS 2024 KATALOĞU: Perşembe indirimleri ile bu hafta A101 aktüel ürünlerde neler var?

Çekme karavan 239.000 TL

A101 AKTÜEL 2 MAYIS 2024 KATALOĞU: Perşembe indirimleri ile bu hafta A101 aktüel ürünlerde neler var?

Vip Mop Temizlik Kova Seti 475 TL
750 ml Domestos Çamaşır Suyu 27.50 TL
Kartuş Ağda Çeşitleri 34.90 TL
Ağda Bezi 34.90 TL

A101 AKTÜEL 2 MAYIS 2024 KATALOĞU: Perşembe indirimleri ile bu hafta A101 aktüel ürünlerde neler var?

6'lı Sarıkız Doğal Mineralli Su 24.50 TL
2 L Çamlıca Gazlı İçecek 30 TL

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