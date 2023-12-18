Giriş Tarihi: 18.12.2023 22:22
Güncelleme Tarihi: 18.12.2023
22:24
A101 aktüel 21 Aralık Perşembe indirimleri yayında: Yılbaşı fırsatları... Bu hafta A101'de neler var?
A101 aktüel 21 Aralık Perşembe indirimleri yayında. Yılbaşı coşkusu başladı. Market raflarında yerini almaya hazırlanan oyunlar, süslemeler, yiyecek içecekler hafta başında tanıtıldı. Bu hafta A101'de birbirinden farklı ürünler indirime giriyor. Küçük ev aletlerinden beyaz eşyaya A101 katalog üzerinde alışveriş listeleri yapıldı. İşte, son A101 aktüel ürünler kataloğu...