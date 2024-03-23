Giriş Tarihi: 23.03.2024 09:24
Güncelleme Tarihi: 23.03.2024
09:24
A101 AKTÜEL 28 MART KATALOĞU YAYINDA! Elektrikli moped geliyor… A101 indirimleri bu Perşembe mağazalarda
A101 aktüel kataloğu yayında. 28 Mart Perşembe günü A101 zincir marketlerinde birbirinden çeşitli ürünler yer alıyor. Yeni kataloğun en dikkat çeken ürünü elektrikli motosiklet oldu. Bu hafta alışveriş severler için ankastre setlerinden, ev tekstili ürünlerine, küçük ev aletlerinden ütü, çay makinesi, kahve makinesi gibi birçok seçenekten, çeşit çeşit mutfak araç gereçlerine, mobilyalardan oyuncuklara birçok ürün yer alırken elektronik tutkunları için kulaklıklar ve akıllı telefonlar satışa çıkıyor. İşte, 28 Mart 2024 Perşembe fırsatları ile A101 aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi