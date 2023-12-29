Giriş Tarihi: 29.12.2023 17:00
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
17:00
A101 Aktüel Katalog ile 31 Aralık hangi ürünler var? A101'de Bu Hafta İndirimli ürünler hangisi?🛒
A101 28 Aralık aktüel ürünler dün itibariyle mağazalarda satışa başladı. Aktüel ürünlerin yanı sıra yılbaşı alışverişine özel birbirinden çeşitli ürünler ise 28-31 Aralık itibariyle A101 raflarında olacak. Bütün piliç tavuk, kıyma, meyve çeşitleri ve kestane gibi yılbaşının vazgeçilmezi olan yiyecekler bu hafta . Peki, A101 aktüel yılbaşı özel ürünleri neler? İşte, 28-31 Aralık A101 aktüel ürünler!