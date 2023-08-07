A101 AKTÜEL KATALOĞU 10 AĞUSTOS 2023 | Perşembe günü 3’lü kanepe, yatak çeşitleri, tadilat ve bahçe işleri ekipmanları satışa çıkıyor…

Türkiye'nin en büyük zincir markerlerinden biri olan A101'de bu hafta neler var sorusu gündemi meşgul ediyor. A101 10 Ağustos Perşembe aktüel ürünler satışa çıkıyor. Bu hafta zincir markette elektronik ev aletleri, kamp ürünleri, küçük ev aletleri, dikkat çekiyor. Tadilat ve bahçe işleri için testere, budama makinesi, matkap, çivi makinesi gibi birçok ürünle bu hafta raflar dolup taşacak. Peki, A101 aktüel kataloğunda bu hafta neler var? İşte, A101 10 Ağustos 2023 aktüel kataloğu…