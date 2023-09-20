A101 aktüel ürünler kataloğu 21 Eylül 2023 YAYIMLANDI | Uydu Alıcılı Smart Led, Büro Tipi Buzdolabı, Dikey Süpürge A101 kataloğunda yer alıyor

A101 aktüel ürünler kataloğu 21 Eylül 2023 yayımlandı. Alışveriş severler için bu hafta elektronik ürünlerin yanında, ev tekstil ürünleri, küçük ev aletleri, halı, beyaz eşya seti raflarda yer alacak. Üniversitelerin açılmasına kısa bir süre kala büyük, orta ve kabin boy valiz seçenekleri ve okul ve kırtasiye malzemeleri ile bu yıl okul alışverişi için liste hazırlayan öğrenci ve veliler tarafından sepete eklenecek. Peki, A101'de bu hafta neler var? İşte, 21 Eylül 2023 A101 aktüel ürünler kataloğu tamamı…