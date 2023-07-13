Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, mahkumlara af mı çıktı? İşte 2023 Açık cezaevi izinleri ve af konusunda son durum!

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, af mı çıktı? Sorusu son dönemde gündemde yer edinmeye devam ediyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Twitter hesabından mahkum ve mahkum yakınlarını ilgilendiren bu konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Öte yandan yapılan açıklamaya göre TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen kanun teklifi kabul edildi. Peki, bu teklifin detayları ne? Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, mahkumlara af mı çıktı? İşte Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından yapılan açıklamanın detayları…