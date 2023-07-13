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Haberler Fotohaber Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, mahkumlara af mı çıktı? İşte 2023 Açık cezaevi izinleri ve af konusunda son durum!
Giriş Tarihi: 13.07.2023 11:19 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023 11:20

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, mahkumlara af mı çıktı? İşte 2023 Açık cezaevi izinleri ve af konusunda son durum!

Açık cezaevi izinleri bilindiği üzere pandemi sürecinde peyderpey uzatılmıştı. Son dönemde ise binlerce mahkum ve mahkum yakınlarının gündeminde. Öte yandan uzunca bir süredir konuşulan af iddialarına Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamasıyla yanıt verdi. Bu kapsamda ise "Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, af mı çıktı?" soruları yanıt arıyor. Bakan Tunç açıklamasında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün kabul edilen kanun teklifin detaylarını aktarmıştı. İşte Açık cezaevi izinleri ve af konusunda son durum ve gelişmeler.

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, mahkumlara af mı çıktı? İşte 2023 Açık cezaevi izinleri ve af konusunda son durum!

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, af mı çıktı? Sorusu son dönemde gündemde yer edinmeye devam ediyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Twitter hesabından mahkum ve mahkum yakınlarını ilgilendiren bu konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Öte yandan yapılan açıklamaya göre TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen kanun teklifi kabul edildi. Peki, bu teklifin detayları ne? Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, mahkumlara af mı çıktı? İşte Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından yapılan açıklamanın detayları…

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, mahkumlara af mı çıktı? İşte 2023 Açık cezaevi izinleri ve af konusunda son durum!

MAHKUMLARA GENEL AF ÇIKTI MI?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabında açıklamalarda bulundu. Tunç açıklamasında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün kabul edilen kanun teklifin detaylarını aktardı. İşte, yapılan açıklama;

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Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, mahkumlara af mı çıktı? İşte 2023 Açık cezaevi izinleri ve af konusunda son durum!

"TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün kabul edilen kanun teklifine göre;•31/7/2023 tarihi itibarıyla Covid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan sürelerini denetimli serbestlik altında infaz edecektir.

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, mahkumlara af mı çıktı? İşte 2023 Açık cezaevi izinleri ve af konusunda son durum!

31/7/2023 tarihi itibarıyla kapalı ceza infaz kurumunda bulunan ve cezasının belirli bir süresini bu kurumlarda geçiren hükümlüler ise iyi halli olmak şartıyla 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilecektir.
Ayrıca, bu hükümlüler cezalarının süresine göre en az 3 ay açık ceza infaz kurumunda kalmak şartıyla 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilecektir

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, mahkumlara af mı çıktı? İşte 2023 Açık cezaevi izinleri ve af konusunda son durum!

Kabul edilen teklife göre ayrıca;

31/7/2023 tarihi itibarıyla denetimli serbestlikte olup da izinli sayılanların yükümlülükleri kalkacak.

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