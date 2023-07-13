Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, mahkumlara af mı çıktı? İşte 2023 Açık cezaevi izinleri ve af konusunda son durum!

Açık cezaevi izinleri bilindiği üzere pandemi sürecinde peyderpey uzatılmıştı. Son dönemde ise binlerce mahkum ve mahkum yakınlarının gündeminde. Öte yandan uzunca bir süredir konuşulan af iddialarına Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamasıyla yanıt verdi. Bu kapsamda ise "Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, af mı çıktı?" soruları yanıt arıyor. Bakan Tunç açıklamasında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün kabul edilen kanun teklifin detaylarını aktarmıştı. İşte Açık cezaevi izinleri ve af konusunda son durum ve gelişmeler.