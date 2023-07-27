Giriş Tarihi: 27.07.2023 09:26 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 09:29

Açık Öğretim Lisesi AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman? AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi olacak?

AÖL 3. dönem sınavları ne zaman sorusu Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde eğitim hayatlarına devam eden binlerce öğrenci tarafından sorgulanıyor. Bakanlık bünyesinde yürütülen sınavlarla ilgili gerekli açıklamalar yapıldı ve merak edilen Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri belli oldu. Sınavların e-sınav olarak yapılacağı da belirtilirken binlerce öğrenci AÖL 3. Dönem sınavları online mı olacak, AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta başlayacak sorularına yanıt arıyor. İşte, yanıtı…