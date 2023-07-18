Giriş Tarihi: 18.07.2023 11:17 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 11:17

AÇIKÖĞRETİM AÖF BÖLÜMLERİ 2023 || AÖF taban tuanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

Bu yıl gerçekleşen YKS sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteyi açıktan bitirmek isteyen adaylar AÖF taban puanları ve başarı sıralamaları 2023 için araştırma yapıyor. İstanbul Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi açık öğretim bölümleri taban puanları, kontenjanları araştırılıyor. Özellikle tercih dönemlerinde en çok merak edilenlerin başında, " Açıköğretim fakültesi hangi üniversitelerde var?" sorusu geliyor. AÖF bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ile ilgili detayları sizin için bir araya getirdik. İşte, AÖF 2023 taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları…